22-летний популярный певец ушел от невесты через полгода после рождения ребенка

Parfeniuk и Симбочка были помолвлены, и производили впечатление счастливой молодой семьи.

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Parfeniuk новости - Парфенюк и Симбочка расстались / коллаж: Главред, фото: instagram.com/parfeniuk_13, instagram.com/simbochkka

Расставание Parfeniuk и Симбочки - детали:

Пара обручилась летом 2023, а весной 2024 - впервые стала родителями

После рождения дочери у певца и блогерши начались проблемы в отношениях

Их дочь останется с мамой, но Симбочка не теряет надежду на воссоединение

22-летний украинский певец Parfeniuk (настоящее имя - Илья Парфенюк) и блогерша Симбочка (Карина) обручились в июле 2023 года. Свадьбу пара так и не сыграла, но в конце марта 2024 года впервые стала родителями - у них появилась дочь София, которой Парфенюк посвятил песню.

Через три месяца после появления ребенка в семье певца и блогерши начались проблемы. Сегодня Симбочка в своем блоге в Instagram объявила, что она и Илья больше не пара.

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"Очень долго тянула в надежде, что все будет хорошо. Идеальная картинка семьи, которую вы могли видеть. Мы больше не вместе. Я больше всего не хочу, чтобы сейчас ко мне приезжали или спрашивали меня. Уже около трех месяцев все шло к этому. У меня до сих пор горит это все, поэтому я не хочу сейчас ничего слышать, но вы должны знать. Спасибо за понимание", - написала расстроенная блогерша.

Также Симбочка рассказала, как будет складываться судьба полугодовалой Софии в связи с расставанием родителей: "София остается со мной. У меня есть возможность поставить ее на ноги, платить за все. В целом я этим всегда и занималась. Я не хочу видеть с Софией другого мужчину (отчим). Я буду конечно разрешать видеться с отцом".

Parfeniuk новости - Парфенюк и Симбочка расстались / коллаж: Главред, фото: instagram.com/simbochkka

Parfeniuk новости - Парфенюк и Симбочка расстались / коллаж: Главред, фото: instagram.com/simbochkka

Позже блогерша написала, что не теряет надежду наладить отношения с возлюбленным и сохранить семью. "Я надеюсь, что мы все обсудим, я хочу чтобы семья была целой. Сейчас он уехал, но как только приедет, будет возможность сесть и все обсудить", - поделилась Симбочка.

Parfeniuk новости - Парфенюк и Симбочка расстались / instagram.com/simbochkka

Кто такой Parfeniuk? Parfeniuk (Парфенюк Илья Андреевич) - украинский певец и автор песен. Популярен благодаря социальной сети TikTok, в которой он делится своими треками. На данный момент на его счету 2 видеоклипа и 8 синглов, последний из которых - Дякую - он посвятил дочери.

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