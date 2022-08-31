20 лет тайны: Оля Цибульская перестала скрывать лицо и личность мужа

Оля Цибульская показала мужа / instagram.com/cybulskaya

Украинская певица Оля Цибульская в интервью для Алины Доротюк раскрыла интригу, которая сотрясает весь украинский шоу-бизнес на протяжении минимум восьми лет - кем же на самом деле является ее муж.

Артистка признается - никогда не скрывала его намеренно: не прятала за ужином в ресторане, не отталкивала, чтобы не увидели фанаты на улицах. Просто не акцентировала внимание.

Быть в тени - осознанное решиние мужа Цибульской. "Я так задолбалась. Я уже давно ему говорю: "Ты можешь выйти?" Он не публичный человек. Есть люди, которые любят фотографироваться, а он этого терпеть не может. Для него это дискомфорт. И я уважала и уважаю его личный выбор, его личное пространство. И мне важно, чтобы ему было удобно. И мне не хотелось бы, чтобы моя профессия была для него зоной, где надо что-то из себя представлять", - признается певица.

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Однако во время войны пара пришла к обоюдному выводу: когда все прячутся от бомб, прятаться от камер - очень по-детски.

Поэтому Цибульская познакомила журналистку и всю Украину со своим мужем - украинским бизнесменом Сергеем. С певицей они вместе более 20-лет. Вместе воспитывают 7-летнего сына Нестора. Сергей занимается семейным бизнесом, связанным с молочной продукцией.

"У нас год разницы, и мы вместе более 20-ти лет. Это очень не модно для шоу-бизнеса", - смеется Цибульская. Сегодня у Сергея День рождения. В честь этого певица опубликовала видеокадры из совместной фотосессии с мужем и сыном на своей странице в Instagram. Она рада, что теперь ей нечего скрывать.

Ранее таинственного мужа показала звезда сериалов Папик и Сваты, украинская актриса Анна Кошмал - артистка рассказала, как встретилась с отцом своего ребенка.

Также о своих нелегких отношениях с экс-женой мужа-миллиардера рассказала певица Камалия - женщина строила козни против новой возлюбленной бывшего.

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