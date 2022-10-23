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20 лет без Анатолия Евдокименко: София Ротару в слезах показала могилу любимого мужчины

23 октября 2022, 15:40

Ротару и Евдокименко прожили счастливо в браке более трех десятков лет.

София Ротару, Анатолий Евдокименко
София Ротару пришла на могилу Анатолия Евдокименко на 20-ую годовщину его смерти / instagram.com/sofiarotaru.official

Украинская певица и Народная артистка София Ротару сегодня отметила печальную дату в личном календаре - 20 лет прошло со дня смерти ее горячо любимого мужа, музыканта и Народного артиста Украины Анатолия Евдокименко.

Анатолий Кириллович ушел из жизни 23 октября 2002 года в Киеве из-за последствий инсульта. Ротару до сих по не может отойти от смерти супруга и ежегодно поминает любимого мужчину в дни его рождения и смерти.

На своей странице в Instsrgam София Михайловна показала могилу Евдокименко, которую посетила в день 20-ой годовщины смерти.

"Сердце разбито. 20 лет..." - подписала фото она. в Кадре Ротару стоит у памятника мужу, вглядывается в его портрет, увековеченный в камне. Глаза певицы скрывают солнцезащитные очки, а ее губы, похоже, предательски подрагивают.

София Ротару и Анатолий Евдокименко прожили в браке 34 года, до самой смерти музыканта. В браке у них родился единственный сын - Руслан Евдокименко. Сын Руслана назван в честь покойного дедушки Анатолием.

София Ротару, Анатолий Евдокименко
София Ротару пришла на могилу Анатолия Евдокименко на 20-ую годовщину его смерти / instagram.com/sofiarotaru.official

Ранее популярный украинский телеведущий Андрей Бедняков поделился радостной новостью - он стал отцом во второй раз. Его супруга и коллега Анастасия Короткая подарила ему сына.

Также спортсменка, певица, модель и бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова рассказала, когда к ней пришло осознание, что она с мэром Киева больше не семья, и назвала причину развода.

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