2-летний приемный сын Мирошниченко перенес операцию

Тимур и Инна Мирошниченко, которые еще в прошлом году объявили про желание усыновить ребенка и в июле забрали домой 2-летнего Марселя, поделились важной информацией.
Как написали родители Марселя, мальчик сегодня перенес операцию в столичной больнице Охмадет.
По словам Инны Мирошниченко, это была плановая операция, и их предстоит еще несколько.
"Первая прошла удачно. Я вообще не волновалась. Хейтеры скажут: потому что усыновлен. А я скажу: понимаю, что это шаги к полноценной жизни нашего сына. И что, наконец, он пройдет это не один", - написала Инна на своей странице в Instagram.
На видео - довольный Марсель после операции:
По ее словам, она расплакалась только один раз. "От силы духа другим мамам. Которые часами рыдают под операционными. Но как только ребенок открывает глаза, мама спокойна и улыбается. Ибо "все будет хорошо, солнышко! Мама рядом". Эта суперсила притворяться спокойствием и равновесием, когда только что тебя всю трясло…Это о мамах. В этот момент я разрыдалась от счастья, что Марсель тоже это услышит и почувствует! - написала настоящая мама мальчика Марселя.
На видео, которым она сопроводила свой пост - довольный двухлетний парень, который выглядит вполне счастливо рядом с мамой Инной. Они все еще находятся в палате, приходя в себя после операции.
Напомним, ранее Инна Мирошниченко объявила, что она начала работать над усыновлением еще одного ребенка. При этом Мирошниченко отметила, что фактически будет делать это, как мать-одиночка.
Ранее Инна Мирошниченко рассказала нет ли у нее страха не полюбить приемного сына. Жена ведущего отметила, что при ее принципах и взглядах на жизнь этот вариант просто исключен.
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