19-летняя звезда сериала "Очень странные дела" выходит замуж за сына рок-звезды

Некоторые говорят, что Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови еще слишком юны для брака, но пара вместе уже достаточно долго.

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Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови обручились / imdb.com, instagram.com/jakebongiovi

19-летняя английская актриса, модель и продюсер Милли Бобби Браун объявила о помолвке. Ее женихом стал ее постоянный бойфренд - начинающий актер, 20-летний Джейк Бон Джови, третий ребенок американского рок-музыканта Джона Бон Джови.

Пара начала встречаться в июне 2021 года, и с тех пор они неразлучны. Браун рассказывала, что познакомилась с Бон Джови-младшим в социальных сетях. Сперва молодые люди просто дружили, но затем между ними возникли нежные чувства.

Сейчас Милли Бобби на своей странице в Instagram опубликовала черно-белый снимок, на котором она позирует с Джейком: он - в белой рубашке, она - в белом кружевном платье. Пара искренне смеется. На безымянном пальце актрисы можно заметить обручальное кольцо с камнем внушительных размеров.

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"Мы провели три лета в любви, мой милый, и я хочу их все!" - подписала фото с помолвки Браун. Этот снимок за час набрал более 2.3 миллионов лайков. Аналогичное фото на своей странице оставил и Джейк, но он не был многословен: фото с возлюбленной он подписал одним словом - "Навсегда".

Милли Бобби Браун и Джейка Бон Джови уже поздравляют друзья и коллеги.

Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови обручились / instagram.com/milliebobbybrown

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