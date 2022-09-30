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18-летняя дочь Константина Меладзе похвасталась стройной фигурой на пляже в Калифорнии

30 сентября 2022, 20:21

Лия Меладзе предстала перед поклонниками в необычном образе.

Лия Меладзе
Лия Меладзе показала фигуру на пляже в Калифорнии / instagram.com/meladzeliya

Средняя дочь продюсера и композитора Константина Меладзе и участница 12 сезона шоу Голос країни Лия Меладзе сейчас находится в Калифорнии. На своей странице в Instagram 18-летняя девушка опубликовала нежные кадры с отдыха на пляже Санта-Моники.

На снимках она позирует на причале на фоне океана. Ветер гуляет в волосах Лии, а она пытается шутливо от него отгородиться.

Для пляжного отдыха молодая девушка выбрала пикантный наряд - широкие джинсы и кожаный лиф, обнажающий ее плоский животик. От солнца Меладзе-младшая защищается белой рубашкой, небрежно накинутой на плечи.

"Глаза не видели и уши не слышали такого благословения, которое вот-вот настигнет меня", - подписала кадры Лия. Это - цитата из песни известно американской госпел-певицы Таши Коббс I'm Getting Ready.

Ранее украинская модель, Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях показала, как купается в море в блузке и кружевных трусиках, которые насквозь промокли.

Также красавица-жена украинского боксера Александра Усика в белом платье засветила упругие бедра и стройные ножки в фотосессии на фоне каменной пустыни.

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