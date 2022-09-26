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18-летняя дочь Моники Беллуччи показала глубокое "драгоценное" декольте

26 сентября 2022, 02:31

Знойная брюнетка с томным взглядом, Дева Кассель скоро затмит более именитых конкуренток.

Дева Кассель
Дева Кассель показала глубокое декольте, украшенное колье от Cartier / instagram.com/d.casseluxxi

Франко-итальянская модель, старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева Кассель в свои 18 лет стала новой музой элитного бренда ювелирных изделий Cartier.

Такой значимый виток в карьере молодой красотки привлек внимание прессы. Bilan Luxe, элитный глянцевый журнал о роскоши и стиле жизни, в котором огромный акцент делается на драгоценные украшения, пригласил Деву стать лицом обложки первого осеннего выпуска.

Кассель-младшая показала себя в лучших традициях итальянского шика - с легким макияжем, томным взглядом, в свободной белой рубахе, перетянутой шелковым корсетом, и внушительным ожерельем, которое украсило соблазнительную ложбинку в вырезе, модель могла бы с легкостью затмить свою именитую мать.

И хоть эта обложка - далеко не первые шаги 18-летней Девы на пути к головокружительной модельной карьеры, которая ее несомненно ждет, эта обложка и контракт с Картье - значительное достижение даже для профессионалов более высокого уровня.

Ранее украинская актриса Анна Кошмал в образе лесной феи в белоснежном мини-платье из цветочных лепестков похвасталась безупречными формами.

Также звезда Playboy Даша Астафьева в колготках в сеточку и на высоких каблуках встала на четвереньки, чтобы показать, как "правильно встречать любимого".

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