17-летняя дочь Поляковой свою первую песню на украинском языке посвятила лесбийской любви

Маша Полякова выпустит украиноязычную песню о лесбийской любви / instagram.com/mashapolyakova

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, 17-летняя блогерка и музыкант Маша Полякова анонсировала выход новой песни. Ранее она выступала в качестве солистки группы Швы.

В интервью Зірковому шляху девушка рассказала, что до войны готовила к выпуску альбом, премьера которого должна была состояться в марте. Теперь, по признанию Маши, ее ценности сильно изменились.

"Меня изменила война очень сильно, ведь я активно начала учить украинский язык. Начала на украинском разговаривать с родителями, друзьями", – поделилась она.

В связи с этим она решила перевести свое творчество в новое русло, и выпустить песню на украинском языке: "Возможно, скоро получится сниппет. Это не полноценная песня, ведь мне здесь негде записываться. У меня есть только маленькая переносная студия. Выйдет песня на украинском языке. Это будет что-то о лесбийской любви".

Будет ли новый трек восходящей звезды основан на личных переживаниях Маши, или же это - просто дань уважения актуальной теме, остается загадкой. Известно, что девушка состоит в отношениях на расстоянии с молодым человеком.

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Ранее мама Маши, украинская певица Оля Полякова рассказала, что не может оплатить обучение дочери в элитном ВУЗе - из-за войны семья артистки очень стеснена в средствах.

Также Полякова-старшая поделилась планами о скором возвращении в Киев - она покинет Францию, чтобы давать благотворительные концерты для пострадавших от российской агрессии.

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