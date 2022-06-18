Полякова призналась, что у нее не хватает денег на образование дочери

Певица много потратила на творчество/ Instagram Оли Поляковой и ее дочери

Украинская певица Ольга Полякова рассказала о своих проблемах со старшей дочерью Машей.

В частности, она заявила, что ранее они выбрали один ВУЗ, но решение пришлось поменять, так как на сегодняшний день уже нет таких заработков, рассказала она в интервью программе "ЖВЛ".

Полякова также добавила, что ее семья приняла решение, что Маша пойдет на подготовительные курсы при ВУЗе, а на следующий год будет подаваться на грант.

"Тот университет, в который она хотела, он очень дорогой и у нас нет возможности его оплачивать. Но я ей сказала, что если она сможет получить грант и льготы на обучение, то это будет ее заслуга", - рассказывает Полякова.

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Полякова также рассказывает, что рассказала дочери о том, как изменилась ее жизнь, как всех украинцев "вытащили из их жизней, карьер, работ". "Теперь нужно работать в пять или десять раз больше", - говорит она.

Напомним, ранее Полякова говорит, что уже в ближайшее время планирует вернуться в Украину. Об этом исполнительница заявила в эфире "Сніданку з 1+1".

Сейчас территориально Полякова пребывает во Франции, откуда выезжает на благотворительные концерты. Но, говорит певица, ее дочери сильно хотят домой, особенно младшая ‒ 10-летняя Алиса.