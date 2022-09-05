14-летняя Варвара Кошевая собирает деньги для ВСУ

Варвара Кошевая собирает деньги для ВСУ - на что потратит деньги / instagram.com/evgenii.koshevoi

14-летняя Варвара Кошевая, старшая дочь актера, ведущего и комика Евгения Кошевого, приняла решение перенять благотворительную инициативу, которую поддерживают многие украинские знаменитости. Финансовая поддержка украинских воинов заинтересовала наследницу звезды Квартала 95.

Девушка на своей странице в Instagram объявила об открытии аукциона, где лотами будут ее вещи. Вырученные деньги Кошевая перечислит на нужды ВСУ.

Варвара имеет большую аудиторию поклонников - на ее страницу в социальных сетях подписано более 20 тысяч человек. Это повышает вероятность заработать приличную сумму.

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Ее Варвара пообещала отправить на приобретение тепловизора для ВСУ.

Варвара Кошевая собирает деньги для ВСУ - на что потратит деньги / instagram.com/kosshevayaa

Ранее музыканты из группы Океан Ельзы рассказали, сколько собрали денег для Украины по результатам благотворительного тура и сборов за лето 2022 года.

Также бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал редкие фото своей внебрачной малышки-дочери, рожденной от известной грузинской певицы.

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