14-летняя Варвара Кошевая собирает деньги для ВСУ

Дочь комика решила заняться благотворительностью.
14-летняя Варвара Кошевая, старшая дочь актера, ведущего и комика Евгения Кошевого, приняла решение перенять благотворительную инициативу, которую поддерживают многие украинские знаменитости. Финансовая поддержка украинских воинов заинтересовала наследницу звезды Квартала 95.
Девушка на своей странице в Instagram объявила об открытии аукциона, где лотами будут ее вещи. Вырученные деньги Кошевая перечислит на нужды ВСУ.
Варвара имеет большую аудиторию поклонников - на ее страницу в социальных сетях подписано более 20 тысяч человек. Это повышает вероятность заработать приличную сумму.
Ее Варвара пообещала отправить на приобретение тепловизора для ВСУ.
Ранее музыканты из группы Океан Ельзы рассказали, сколько собрали денег для Украины по результатам благотворительного тура и сборов за лето 2022 года.
Также бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал редкие фото своей внебрачной малышки-дочери, рожденной от известной грузинской певицы.
Другие новости:
- 8-летняя фанатка озадачила Олега Скрипку, дав 200 баксов
- Дочь российской актрисы собирает деньги на ВСУ
- "Дорожка красная от крови украинцев": Астафьева и Анатолич разнесли веселящуюся в Москве Тодоренко