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14-летняя дочь Йовович появилась на страницах глянца

22 сентября 2022, 16:16

Мила Йовович
Мила Йовович / Instagram

14-летняя дочь популярной голливудской актрисы Милы Йовович Эвер Андерсон снялась для обложки итальянского глянцевого журнала Muse.

Звездный подросток позировала в одежде от итальянского бренда Miu Miu, а фотографировал ее звездный фотограф Крис Беннер в образах от стилиста Табиты Санчез.

"Как только я задумала что-то, меня уже не отговоришь. Мне нравится ставить перед собой цели", - говорит Эвер.

Отметим, ранее голливудская актриса, модель и дизайнерка Милла Йовович рамках проекта Самые известные украинцы в мире выразила украинцам свою любовь, поддержку и восхищение.

Знаменитость родилась и первые пять лет своей жизни провела в Украине. В нашей стране у нее остались родственники, о судьбе которых Йовович переживает и молится ежедневно.

Также ей небезразлична и судьба целой страны, которая противостоит российской военной агрессии. Мила Йовович в своей речи подчеркивает - вместе с Украиной стоит весь мир, болеет за нашу страну, за нашу свободу, как за свою собственную.

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