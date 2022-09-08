14-летняя дочь Евгения Кошевого засветилась в объятиях нового бойфренда

Варвара Кошевая показала бойфренда на прогулке по Киеву / instagram.com/evgenii.koshevoi

Старшая дочь украинского актера, шоумена и комика Евгения Кошевого Варвара, хоть и помогает ВСУ в свои юные годы, все же остается простым подростком.

14-летняя девушка со счастливой улыбкой на лице поделилась кадрами с прогулки по Киеву со своим бойфрендом. Видео она выложила на своей странице в Instagram.

Юные влюбленные сперва просто прогуливались в обнимку по улицам столицы, затем парень подхватил Варвару на руки. Кошевая, заливаясь радостным смехом, снимала это на камеру с верхнего ракурса.

Видео дня

В начале полномасштабной войны Варвара с мамой и младшей сестрой выехали из Украины, но в августе вернулись в Киев. Девушка наслаждается прогулками по родному городу и встречами с дорогими сердцу людьми.

Варвара Кошевая показала бойфренда на прогулке по Киеву / instagram.com/kosshevayaa

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