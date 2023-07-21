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"1+1 Украина" снимет европейский сезон "Голоса страны" в сотрудничестве с Польшей

Алена Кюпели
21 июля 2023, 16:40 обновлено 21 июля, 16:49
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Команды из Украины и Польши объединили свои усилия для создания нового сезона.
Голос страны будет в партнерстве с польскими партнерами
Голос страны будет в партнерстве с польскими партнерами / Фото пресс-службы

Впервые в истории "Голос страны" расширяет свои границы: телеканал "1+1 Украина" и один из самых популярных польских вещателей работают над созданием 13 сезона главного украинского музыкального проекта.

"Европейский сезон, премьера которого состоится на телеканале "1+1 Украина", призван поддержать украинский народ, который демонстрирует силу своего духа и талант по всему миру", - сообщает пресс-служба телеканала.

Известно, что команды из Украины и Польши объединили свои усилия для создания нового сезона "Голоса страны". По приглашению польской стороны, которая в очередной раз открыто всесторонне поддерживает украинский народ, и учитывая безопасность участников и производственного процесса, съемки состоятся в Варшаве на мощностях польских партнеров.

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С украинской стороны над проектом работает Big Brave Events – подразделение 1+1 media, которое реализует крупные международные проекты. "Голос страны-13" объединит украинцев со всех уголков мира на съемочной площадке в Польше. Сезон будет транслироваться на украинском языке как в Украине, так и в Польше в знак поддержки всех украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома после полномасштабного вторжения России.

Недавно стали известны имена всех четырех тренеров "Голоса страны-13". Тренерами стали Юлия Санина, Артем Пивоваров, музыкальный продюсер, соучредитель лейбла ENKO Иван Клименко и тренер-победительница "Голоса страны-11" - DOROFEEVA.

Кроме того, в этом году у "Голоса страны" впервые появится саундтрек, который зазвучит голосами тренеров нового сезона. Продюсером трека стал тренер-дебютант Иван Клименко.

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