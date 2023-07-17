Продюсер "Голосу країни" рассекретил, когда на самом деле Дорофеева вышла замуж

Надя Дорофеева и Миша Кацурин тщательно скрывали свою свадьбу.

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Владимир Завадюк рассказал, когда состоялась свадьба Нади Дорофеевой и Миши Кацурина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zavaduk, instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева ошарашила поклонников известием о том, что она вышла замуж за своего бойфренда, ресторатора и музыканта Мишу Кацурина. Свадьбу артистка держала в секрете.

Среди приглашенных на церемонию гостей оказался продюсер популярных украинских шоу Голос країни и Танці з зірками Владимир Завадюк. На своей странице в Instagram он опубликовал фото со свадьбы Додо.

Таким образом он еще раз поздравил молодоженов и рассказал, когда именно произошло бракосочетание. Оказалось, что Дорофеева и Кацурин поженились еще месяц назад, в июне, а сообщили лишь сейчас, чтобы избежать лишней шумихи.

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"Как трудно было молчать месяц и знать, что эта фотография есть только в лэптопе Нади Дорофеевой. Надя Дорофеева и Миша Кацурин, еще раз со свадьбой вас. P.S. Любовь и смелость всегда побеждают", - подписал снимок Завадюк.

Владимир Завадюк рассказал, когда состоялась свадьба Нади Дорофеевой и Миши Кацурина / instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Андрей Хветкевич, фотограф, дайвер и участник романтического реалити-шоу Холостячка со Златой Огневич, после свадьбы с бойфрендом Фелипе заявил, что готовится стать отцом.

Также украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко рассказал, почему все еще не женат в свои 36 лет, а также рассказал, что в романтических отношениях вызывает у него депрессию.

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