Звонок во время тревоги: кто из украинских звезд повел детей в школу в День знаний

Кристина Трохимчук
1 сентября 2025, 13:11
Первого сентября украинские знаменитости отправились в школу вместе со своими детьми.
Григорий Решетник с семьей, Наталья Могилевская с дочерью
Григорий Решетник с семьей и Наталья Могилевская с дочерью - звезды празднуют День знаний / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Григорий Решетник, Наталья Могилевская

Вы узнаете:

  • Украинские звезды поздравили школьников с Днем знаний
  • Кто из известных родителей проводил детей в школу

Первое сентября в Украине - это не только праздник для школьников, но и особый день для их родителей. Главред собрал информацию, кто из украинских звезд не стал исключением и в этом году торжественно проводил детей в школу.

Наталья Могилевская

видео дня

Украинская певица Наталья Могилевская опубликовала на странице в Instagram трогательное фото с дочкой Мишель в своих объятиях. В подписи к сообщению легенда украинской сцены сообщила, что ее старшая дочь приняла важное решение и будет получать профессию в лицее.

"Сегодня моя нежная и прекрасная старшая дочь Мишель впервые поехала в лицей получать профессию. Это очень важное решение. Я обязательно позже всем расскажу, что именно она выбрала. А тем временем, 1 сентября - дети в школу, родители в пляс!", - поделилась Могилевская.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская с дочерью Мишель / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина опубликовала милое семейное фото в своих Instagram Stories. На фотографии запечатлена сама ведущая, ее муж-военнослужащий Тимур Хромаев с сыном-школьником Александром.

"5 класс", - похвасталась в подписи Маша.

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина вместе с мужем Тимуром Хромаевым и сыном Александром / фото: instagram.com, Маша Ефросинина

Дмитрий Монатик

Украинский певец Дмитрий Монатик праздновал День знаний вместе с двумя сыновьями - Платоном и Даниилом. Интересно, что на праздничном мероприятии присутствовали не только звездный папа со школьниками, но и жена Дмитрия Ирина вместе с самым маленьким членом семьи - сыном Леоном, которому всего 9 месяцев.

"Всех с Днем знаний! Мечтать, действовать - начинай!", - подписал семейное фото Монатик в Instagram.

Дмитрий Монатик, Ирина Монатик
Дмитрий Монатик и Ирина Монатик вместе с сыновьями / фото: instagram.com, Дмитрий Монатик

Лилия Ребрик

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик, которая в этом году отвела в школу дочерей Диану и Полину, поделилась в Instagram Stories фотографией с ними и рассказала о своих эмоциях.

"Моя школьная команда. Одна уже опытная старшеклассница, другая - второй класс, а я - вечный организатор утренних сборов", - призналась актриса.

Лилия Ребрик
Лилия Ребрик с дочерьми-школьницами / фото: instagram.com, Лилия Ребрик

В то же время, 1 сентября в Киеве не прошло без воздушной тревоги. Детям с праздничного мероприятия пришлось спускаться в укрытие. На это событие Лилия отреагировала очень эмоционально.

"Первый звонок должен звучать о радости, а не о тревоге. Почему наши дети вместо празднования должны бежать в укрытие?", - с грустью отметила Ребрик.

Лилия Ребрик
Лилия Ребрик о воздушной тревоге во время школьной линейки / фото: instagram.com, Лилия Ребрик

Елена Кравец

Актриса и бывшая участница "Квартала 95" Елена Кравец также поделилась в Instagram Stories фотографией своих школьников - двойняшек Ивана и Екатерины. Дети Елены выглядели нетрадиционно: вместо школьной формы они пошли "грызть гранит науки" в яркой одежде.

"Не буду очень оригинальной. С началом учебного года всех и с окончанием поиска идей, что делать с детьми летом", - поздравила родителей Кравец.

Елена Кравец
Дети Елены Кравец удивили луками на День знаний / фото: instagram.com, Елена Кравец

Григорий Решетник

Украинский телеведущий Григорий Решетник вместе с женой Кристиной отвел в школу трех сыновей - Ивана, Дмитрия и Александра. Самый младший из братьев — Саша, пока будет учиться в дошкольной группе. Решетник поделился в своем Instagram семейными фотографиями пары с сыновьями, которые были одеты в стильную школьную форму.

"Поздравляем всех с Днем Знаний. Желаем детям и родителям легкого учебного года, и пусть этот год принесет мир Украине", - написал Григорий Решетник.

Григорий Решетник
Григорий Решетник с семьей - ведущий отвел в школу трех сыновей / фото: instagram.com, Григорий Решетник

Александр Усик

Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина опубликовала в своих Instagram Stories видео со старшей дочерью Елизаветой, которой в этом году исполнилось 15. Девушка не только пришла на школьную линейку, но и приняла участие в танцевальном номере под песню Дмитрия Монатика "Мріяти не шкідливо".

"С 1 сентября", - лаконично поздравила дочь Екатерина Усик.

Лизавета Усик
Елизавета Усик удивила талантом к хореографии / фото: instagram.com, Екатерина Усик

Ранее Главред сообщал, как украинские звезды поздравили Украину с Днем Независимости. Трогательные сообщения опубликовали певицы Камалия, Злата Огневич, Руслана и Наталья Могилевская, певцы Святослав Вакарчук и Александр Пономарев, актриса Ольга Сумская и экс-министр МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Также экс-президент Украины Виктор Ющенко решил публично признаться в любви. По случаю 64-летия жены и третьей первой леди Украины Екатерины Ющенко (Чумаченко) Ющенко выложил в сеть пост с трогательными словами и приятными пожеланиями.
новости шоу бизнеса
