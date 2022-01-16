Звездная украинская спортсменка в крошечном бикини сверкнула пышным бюстом

В Instagram у красотки модельные съемки занимают гораздо больше места, чем спортивные.
Знаменитая украинская гимнастка Влада Никольченко похвасталась новыми довольно откровенными фотографиями.
19-летняя уроженка Харькова нередко выступает в роли модели, от чего получает удовольствие.
На своей странице в Instagram звездная спортсменка, которая на время приостановила карьеру, показала новое фото - в миниатюрном купальнике под душем.
Представить его Влада решила в черно-белых тонах.
"Каждое утро - новый старт. Вставайте с благодарностью в сердце", – написала спортсменка под кадром, сделанным в Дубае.
В Instagram у красотки модельные съемки занимают гораздо больше места, чем спортивные.
"Силен тот, кто управляет своими слабостями", – заявила Влада.
Влада Никольченко призерка чемпионатов мира и Европы, а также Европейских игр-2019.
Ранее писали, как звезда украинской гимнастики Анна Ризатдинова поделилась пикантным снимком в бикини. А также призналась, настоящий ли ее роман с Сергеем Мельником, который вспыхнул на шоу Танці з зірками 2020.
Как известно, Анна Ризатдинова проиграла Ксении Мишиной в финале Танці з зірками 2019.
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