Звездная украинская спортсменка в крошечном бикини сверкнула пышным бюстом

Влада Никольченко / instagram.com/nikolchenko_vlada

Знаменитая украинская гимнастка Влада Никольченко похвасталась новыми довольно откровенными фотографиями.

19-летняя уроженка Харькова нередко выступает в роли модели, от чего получает удовольствие.

На своей странице в Instagram звездная спортсменка, которая на время приостановила карьеру, показала новое фото - в миниатюрном купальнике под душем.

Представить его Влада решила в черно-белых тонах.

"Каждое утро - новый старт. Вставайте с благодарностью в сердце", – написала спортсменка под кадром, сделанным в Дубае.

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В Instagram у красотки модельные съемки занимают гораздо больше места, чем спортивные.

"Силен тот, кто управляет своими слабостями", – заявила Влада.

Влада Никольченко призерка чемпионатов мира и Европы, а также Европейских игр-2019.

Ранее писали, как звезда украинской гимнастики Анна Ризатдинова поделилась пикантным снимком в бикини. А также призналась, настоящий ли ее роман с Сергеем Мельником, который вспыхнул на шоу Танці з зірками 2020.

Как известно, Анна Ризатдинова проиграла Ксении Мишиной в финале Танці з зірками 2019.

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