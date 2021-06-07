Ризатдинова впервые рассказала правду о романе на шоу Танці з зірками

Анна Ризатдинова / Пресс-служба

Анна Ризатдинова стала финалисткой шоу Танці з зірками 2019, уступив первое место Ксении Мишиной по зрительскому голосованию. Также гимнастка поддержала Сергея Мельника в следующем сезоне, и они взбудоражили Сеть слухами о бурном романе. Однако, после шоу они не остались вместе.

Анну Ризатдинову пригласили на шоу Твій день, где во время готовки с Евгенгием Клопотенко Влад Яма расспросил у нее все секреты про поражение шоу и про ее роман.

"Мне было обидно, я вечно плачу. Я понимала, что у нас все шансы победить, плюс я спортсменка, и нас учили побеждать. Я думала, что я вылечу где-то в третьем эфире, потому что спортсмены не столько популярны в нашей стране. И когда я перешла вот этот экватор, и поняла, что я в финале, и есть все шансы победить. И казалось, что вот оно - практически в руках... И оно не произошло - оно обидно, конечно", - рассказала Ризатдинова.

Влад Яма в ответ объяснил, что даже его знакомые считали, что гимнастке будет проще танцевать, но сам он помнит, как Ризатдинова не могла сделать ни одного танцевального шага вначале шоу.Читайте такжеДаша Петрожицкая рассекретила своего возлюбленного и вспомнила их знакомство

"Я должна сказать, что второе место в нашей стране любят даже больше, чем первое. Вот сначала меня все хейтили: "Гимнастка, несправделиво", то после второго - "Ой, Аню так жалко - она должна была победить"...", - добавила Анна.

Также она рассказала, что на Танці з зірками 2020 она пришла поддержать проект, и случайно "влипла" в роман с участником.

Сергей Мельник и Анна Ризатдинова / instagram.com/tanci1plus1/

"Вот, в прошлом сезоне я пришла поддержать как гость пару Сережи Мельника и Аделины. И когда танцуешь страстные танцы, например румбу, просто невозможно не влюбиться друг в друга. Но эти чувства были недолгими. Когда постоянно тактильный контакт, по-любому какие-то чувства будут. Но мы с Сережей в прекрасных отношениях - мы спортсмены, у нас есть о чем поговорить", - вспомнила она.

Мужчины заинтриговали аудиторию вопросом о нынешнем семейном положении девушки, и Анна согласилась дать откровенный ответ.

"Пока вы не увидите кольца на моем пальце - значит я свободна", - подчеркнула она.

Ранее Анна Ризатдинова призналась, настоящий ли ее роман с Сергеем Мельником, который вспыхнул на шоу Танці з зірками 2020.

Как известно, Анна Ризатдинова проиграла Ксении Мишиной в финале Танці з зірками 2019.

На шоу в следующем году она познакомилась с Сергеем Мельником. Когда Ксения Мишина вернулась в роли 4 судьи, Анна Ризатдинова второй раз вышла на паркет с Мельником, и они раскрыли роман.

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