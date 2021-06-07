УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Ризатдинова впервые рассказала правду о романе на шоу Танці з зірками

7 июня 2021, 16:27

Украинская гимнастка пришла на 1+1 и рассказала, свободно ли ее сердце.

Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова / Пресс-служба

Анна Ризатдинова стала финалисткой шоу Танці з зірками 2019, уступив первое место Ксении Мишиной по зрительскому голосованию. Также гимнастка поддержала Сергея Мельника в следующем сезоне, и они взбудоражили Сеть слухами о бурном романе. Однако, после шоу они не остались вместе.

Анну Ризатдинову пригласили на шоу Твій день, где во время готовки с Евгенгием Клопотенко Влад Яма расспросил у нее все секреты про поражение шоу и про ее роман.

"Мне было обидно, я вечно плачу. Я понимала, что у нас все шансы победить, плюс я спортсменка, и нас учили побеждать. Я думала, что я вылечу где-то в третьем эфире, потому что спортсмены не столько популярны в нашей стране. И когда я перешла вот этот экватор, и поняла, что я в финале, и есть все шансы победить. И казалось, что вот оно - практически в руках... И оно не произошло - оно обидно, конечно", - рассказала Ризатдинова.

Влад Яма в ответ объяснил, что даже его знакомые считали, что гимнастке будет проще танцевать, но сам он помнит, как Ризатдинова не могла сделать ни одного танцевального шага вначале шоу.Читайте такжеДаша Петрожицкая рассекретила своего возлюбленного и вспомнила их знакомство

"Я должна сказать, что второе место в нашей стране любят даже больше, чем первое. Вот сначала меня все хейтили: "Гимнастка, несправделиво", то после второго - "Ой, Аню так жалко - она должна была победить"...", - добавила Анна.

Также она рассказала, что на Танці з зірками 2020 она пришла поддержать проект, и случайно "влипла" в роман с участником.

Сергей Мельник и Анна Ризатдинова
Сергей Мельник и Анна Ризатдинова / instagram.com/tanci1plus1/

"Вот, в прошлом сезоне я пришла поддержать как гость пару Сережи Мельника и Аделины. И когда танцуешь страстные танцы, например румбу, просто невозможно не влюбиться друг в друга. Но эти чувства были недолгими. Когда постоянно тактильный контакт, по-любому какие-то чувства будут. Но мы с Сережей в прекрасных отношениях - мы спортсмены, у нас есть о чем поговорить", - вспомнила она.

Мужчины заинтриговали аудиторию вопросом о нынешнем семейном положении девушки, и Анна согласилась дать откровенный ответ.

"Пока вы не увидите кольца на моем пальце - значит я свободна", - подчеркнула она.

Ранее Анна Ризатдинова призналась, настоящий ли ее роман с Сергеем Мельником, который вспыхнул на шоу Танці з зірками 2020.

Как известно, Анна Ризатдинова проиграла Ксении Мишиной в финале Танці з зірками 2019.

На шоу в следующем году она познакомилась с Сергеем Мельником. Когда Ксения Мишина вернулась в роли 4 судьи, Анна Ризатдинова второй раз вышла на паркет с Мельником, и они раскрыли роман.

Смотреть онлайн все выпуски шоу Танці з зірками на 1+1 можно 1plus1video.

Анна Ризатдинова Танці з зірками новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Ризатдинова впервые рассказала правду о романе на шоу Танці з зірками». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Гороскоп на 5 июня 2021 всех знаков Зодиака: служебный "переворот" и грубый просчетГороскоп на 5 июня 2021 всех знаков Зодиака: служебный "переворот" и грубый просчет Продюсер описал судьбу Квартала 95 после "политического кульбита" ЗеленскогоПродюсер описал судьбу Квартала 95 после "политического кульбита" Зеленского "Это русская рулетка": эксперт объяснил, куда пропадают финалисты Голосу країни и Х-Фактора"Это русская рулетка": эксперт объяснил, куда пропадают финалисты Голосу країни и Х-Фактора Северный поток-2 достраивают: почему Европа на самом деле нам "не должна"Северный поток-2 достраивают: почему Европа на самом деле нам "не должна" Скандал вокруг восхождения на Эверест учительницы с Прикарпатья: ложь, разоблачение и признаниеСкандал вокруг восхождения на Эверест учительницы с Прикарпатья: ложь, разоблачение и признание

Последние новости

18:35

Путин разразился требованием к Украине по Донбассу и сделал заявление об "ЛДНР"

18:29

Под Харьковом журналист открыл стрельбу по пьяному виновнику ДТП

18:17

Бойцовская собака напала и разодрала 5-летнего мальчика под Черкассами Видео

17:56

Страны ЕС открывают границы для украинцев: новые правила въезда Видео

17:51

В НАТО объявили о решении по вопросу ПДЧ для Украины и раскрыли планы на саммит Видео

Реклама
17:39

Ирина Федишин впервые рассказала о второй свадьбе после 15 лет отношений Видео

17:30

Скандал из-за новой формы сборной Украины по футболу: детали конфликта

17:05

Байден сегодня проведет телефонный разговор с Зеленским Видео

16:27

Ризатдинова впервые рассказала правду о романе на шоу Танці з зірками Видео

16:27

У Зеленского призвали Байдена сокрушить Северный поток-2 и резко упрекнули Запад Видео

16:18

Гороскоп на завтра 8 июня 2021 всех знаков Зодиака: лучший пост, денежный шанс и запретная магия

16:08

Варенье из лепестков розы: 9 полезных свойств и невероятно простой рецепт Видео

16:05

Умер шестиклассник в Днепре, который загорелся во время съемки видео для соцсетей

16:00

Фанатскую Half-Life 3 заморозили Видео

15:55

Брошенную у дороги на Полтавщине 16-летнюю девушку насиловали после смерти - криминалист Видео

15:40

"Не достоин": Лукашенко – первый в истории КНУ им. Шевченко, кого лишили звания почетного доктора Видео

15:36

В чем секрет чая из одуванчиков: польза и риски для здоровья Видео

15:31

Назвали всех победителей премии BAFTA TV 2021

15:23

Дополнение Hellraid для Dying Light получило бесплатное обновление Видео

15:20

СБУ задержала по подозрению в госизмене чиновника СНБО времен Порошенко Видео

Реклама
14:59

Пятиминутка, густое и без варки ягод: как приготовить вкусное клубничное варенье Фото

14:31

Гроб с голой девушкой пронесли по центру Львова Видео

14:31

Встреча сборных Украины и России на Евро-2020: у Путина оценили сценарий и сделали прогноз Видео

14:28

"Перспективы есть": как уход Притулы из Голоса отразится на Зеленском и Порошенко – эксперт Видео

14:18

Позитив раскрыл правду о сольной карьере и участии в дуэте Время и Стекло Видео

14:17

Overwatch 2, Far Cry 6 и Dying Light 2 в свежем трейлере Summer Game Fest Видео

14:02

Дельфин смачно грызнул мальчишескую руку: в одесском дельфинарии назвали причину Видео

13:58

В Украине начали выдавать международные свидетельства о вакцинации: что это и как получить

13:43

Россия грозится отказаться от Евро-2020 из-за Крыма и "Слава Украине" на украинских футболках – СМИ Видео

13:16

В моде фантастические женские шляпы, которые обладают невероятным магнетизмом Фото Видео

13:13

Новый доступный флагман Samsung Galaxy S21 FE действительно порадует ценой Фото

13:09

В Киеве пенсионер залез через окно в квартиру на 9-м этаже и взял в заложницы женщину Видео

13:08

День Виктории 2021: поздравления с Днем ангела в прозе, стихи и открытки Фото

13:00

Путин указом вывел РФ из Договора по открытому небу Видео

12:58

Елена Зеленская удивила безупречным выбором наряда для дипломатической встречи

12:37

В Украине пройдет референдум по олигархам, но при одном условии – Зеленский Видео

12:33

Под Киевом покупатель оплеухами усмирил пьяных дебоширов в супермаркете Видео

12:20

Авторитетный инсайдер подтвердил главную догадку о новом iPhone

12:20

Где и когда планировать отпуск летом-2021: совет астролога для каждого знака Зодиака

11:53

Похолодание и град: синоптик рассказала, какой будет погода на этой неделе Видео

Реклама
11:46

"Всех разорвет": Ирина Горовая рассказала об отношениях с Потапом после развода Видео

11:42

Притула покинул партию Голос: в политсиле прокомментировали Видео

11:33

Кому дадут 150 тысяч гривен: нарпепы хотят резко поднять выплаты на рождение детей Видео

11:32

В женских лосинах, балетках и перчатках: копы поймали священника УПЦ МП в необычном облачении Видео

11:25

Кулёчек не надо: Зеленский подписал закон о запрете пластиковых пакетов в Украине Видео

10:48

Беременная Катя Осадчая умилила редкими фото с родителями на семейном празднике

10:05

Dzidzio начал съемки долгожданного фильма "Де Гроші?" Видео

10:01

Зеленский рассказал, о какой военной помощи для Украины он говорил с госсекретарем США Видео

09:58

В июне украинцы увидят уникальное солнечное затмение: когда и где его смотреть Видео

09:56

Axios выяснил, почему Байден передумал встречаться с Зеленским Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять