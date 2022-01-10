Знаменитая украинская гимнастка показала сочные формы в крошечном бикини

Анна Ризатдинова / Instagram

Звезда украинской гимнастики Анна Ризатдинова поделилась пикантным снимком в бикини.

Кадр 28-летняя экс-спортсменка опубликовала в Instagram.

Анна сделала селфи в бежевом купальнике на пляже в Эмиратах, засветив перед камерой объемную грудь.

Ризатдинова отдыхает в Дубай вместе со своим сыном от беглого Александра Онищенко.

Анна Ризатдинова - чемпионка мира и многократная призерка мировых и европейских первенств.

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На Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро Анна завоевала бронзовую медаль.

Ранее Анна Ризатдинова призналась, настоящий ли ее роман с Сергеем Мельником, который вспыхнул на шоу Танці з зірками 2020.

Как известно, Анна Ризатдинова проиграла Ксении Мишиной в финале Танці з зірками 2019.

На шоу в следующем году она познакомилась с Сергеем Мельником. Когда Ксения Мишина вернулась в роли 4 судьи, Анна Ризатдинова второй раз вышла на паркет с Мельником, и они раскрыли роман.

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