Звездная актриса показала редко фото с младшей дочерью: чем занимается девушка

Популярная украинская актриса Ольга Сумская показала фотографию с дочерью от актера Виталия Борисюка – Анной.
В своем Instagram она показала, как проводит время со своей дочкой. Ольга и Анна решили устроить небольшой отдых в ресторане. Мама выбрала для прогулки льняное платье, а дочка черный наряд с аксессуарами.
Известно, что Анне Борисюк 22 года. Они пошла по стопам родителей и решила выбрать творческую профессию. Девушка учится в театральном и играет в спектаклях, в том числе, и со своей мамой.
Кто такая Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
Ольга Сумская – новости из жизни звезды:
Ранее "московская" дочь Ольги Сумской вышла на связь и показалась с мужем-россиянином. Актриса Антонина Паперная, которая живет и работает в РФ, показала фотографию с Владимиром Яглычем.
Кроме того, Ольга Сумская поделилась "божественным" рецептом желе из порички. Она детально и пошагово рассказала, как приготовить такое же блюдо, как получилось у нее.
Украинская актриса рассказала, как Сумская "раскалывает" коллег: Евгения Мякенькая отметили великолепный юмор Сумской. И добавила, что с Ольгой очень комфортно работать.
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