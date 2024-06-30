"С ней опасно": украинская актриса рассказала, как Сумская "раскалывает" коллег

Украинская актриса Ольга Сумская - легенда украинского кинематографа. При этом с дивой не так уж и просто работать на одной съемочной площадке.
Об этом в интервью для Oboz.ua рассказала ее коллега - актриса Евгения Мякенькая. Вместе с Сумской она снималась в юмористическом сериале "Юрчишины".
Мякенькая отметила, что Сумская обладает отличным чувством юмора и не боится его применять. Поэтому она "опасна" для коллег - сохранять спокойствие в кадре очень сложно, когда Ольга начинает шутить.
"Она – огонь! С ней опасно играть в комедиях, потому что она любит "раскалывать" коллег – смешит перед камерой так ловко, что не рассмеяться невозможно. Меня как поведет, приходится долго успокаиваться, переснимать. Оля очень крутая, с ней невероятно комфортно работать", - говорит Евгения Мякенькая про Ольгу Сумскую.
Кто такая Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
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