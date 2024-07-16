Летний рецепт: Ольга Сумская поделилась "божественным" рецептом желе из порички

Ольга Сумская раскрыла собственный секрет приготовления замечательно вкусного желе из красной смородины.

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Ольга Сумская имеет не только один талант/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась своим личным рецептом сезонного желе из красной парички.

Своим кулинарным талантом актриса поделилась на своей странице в Instagram. По словам актрисы, смак желе "божественный".

Сумская рассказывает, что в процессе приготовления, она помыла красную смородину прямо с веточками. "Засыпала в глубокую кастрюлю с толстым дном, поставила на огонь, в процессе нагрева помяла в пюре, добавила сок половинки лимона (для сохранения цвета), прокипятила и на мелкий дуршлаг процеживаю в другую емкость, разминая ягоды черпаком для супа (очень удобно!)", – поделилась лайфхаком актриса.

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Ольга Сумская показала фирменный рецепт / Скриншот Instagram/ olgasumska

Далее, по словам Сумской, чистый смородиновый сок нужно снова поставить на огонь, добавить сахар - не более 2 стаканов на 1 кило ягод - и варить в течение 20 минут на среднем огне, не забывая помешивать.

Ольга Сумская показала фирменный рецепт / Скриншот Instagram/ olgasumska

"Я еще добавляю две дольки мелко порезанного апельсина. И главное – НЕ СНИМАЕМ ПЕНКУ!!!", - предупредила звезда. "Ее будет немного! Это и есть загуститель! Через 20 минут варки она исчезнет", - добавила актриса.

Стеклянные банки с металлическими крышками, в которых будет храниться желе, Сумская кипятит, разливает в них готовый продукт, переворачивает и оставляет так постоять до утра.

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Напомним, недавно Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.

А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.

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