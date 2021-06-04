Звезда Звездных войн сыграет в фильме Джон Уик 4

Донни Йен / кадр из кф "Изгой один"

Звезда фильма Звездные войны: Изгой один Донни Йен появится в сиквеле боевика Джон Уик вместе с исполнителем главной роли Киану Ривзом.

Как сообщает Deadline, Йен сыграет старого друга супер-убийцы Ривза Джона Уика, который разделяет его историю и многих из тех же врагов.

Актер известен своим уникальным стилем современного экранного боя.

"Нам очень повезло, что Донни Йен присоединился к франшизе, - сказал Стахелски. - Я с нетерпением жду возможности поработать с ним в этой захватывающей новой роли".

Фильм снимают по сценарию Шэя Хаттена и Майкла Финча, продюсерами фильма являются Бэзил Иваник, Эрика Ли и Стахелски, а исполнительные продюсеры - Киану Ривз и Луиза Рознер. Съемки проекта начнутся этим летом во Франции, Германии и Японии.

Донни Йен известен как режиссер и постановщик трюков и боевых сцен. Помимо серии фильмов Ип Ман и Изгоя Один он также снимался во второй части Блэйда и продолжении Три Икса с Вином Дизелем.

По последним данным, Джон Уик 4 выйдет 26 мая 2022 года, но из-за коронавируса премьеру могут перенсти.

Несмотря на изменения в команде создателей, готовятся также два спин-оффа из вселенной Джона Уика - про женщину-киллера, и про сеть отелей Континенталь.