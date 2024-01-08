Звезда Женского Квартала похвасталась сочным бюстом после пластики

37-летняя украинская актриса и комик Ирина Сопонару в сентябре прошлого года призналась, что сделала маммопластику. Артистка отметила, что увеличение груди было ее собственным решением, вызванным тем, что у нее изменились взгляды на идеалы женской красоты.
Теперь Сопонару не может без восторга смотреть на собственное декольте, и щедро делится этим роскошным зрелищем с поклонниками. Недавно в ее блоге в Instagram появился весьма необычный ролик, посвященный этой теме.
Для видео актриса встала на табуретку, чтобы ее можно было рассмотреть во весь рост - она скинула с себя платье, оставшись в одном нижнем белье и кедах. Кадры были сперва сняты, а затем прокручены задом наперед, в результате чего получился весьма забавный эффект.
В подписи к ролику артистка задала поклонникам каверзный вопрос - какого цвета у нее глаза. В комментариях Ирина получила массу восторженных отзывов и комплиментов.
Смотрите видео с Ириной Сопонару:
Ранее стало известно, что бывший ведущий утреннего шоу "Сніданок. Вихідний" Александр Попов женился. С возлюбленной, которую он встретил на телеканале 1+1, он сыграл не совсем стандартную свадьбу.
Также Мария Кравец, 20-летняя дочь украинской актрисы и ведущей Елены Кравец, рассказала, почему из-за мамы стала ходить к психологу. Девушка призналась в детской травме.
Другие новости:
- Новая пассия Налчаджиоглу ответила на хейт за то, что крутит роман с женатым
- Клопотенко эмоционально раскритиковал праздник Крещения - в чем причина
- Камалия в купальнике смело нырнула в прорубь на Крещение Господне