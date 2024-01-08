Звезда Женского Квартала похвасталась сочным бюстом после пластики

Ирина Сопонару не может нарадоваться своим обновленным формам.

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Ирина Сопонару снялась в нижнем белье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/irinasoponaru

37-летняя украинская актриса и комик Ирина Сопонару в сентябре прошлого года призналась, что сделала маммопластику. Артистка отметила, что увеличение груди было ее собственным решением, вызванным тем, что у нее изменились взгляды на идеалы женской красоты.

Теперь Сопонару не может без восторга смотреть на собственное декольте, и щедро делится этим роскошным зрелищем с поклонниками. Недавно в ее блоге в Instagram появился весьма необычный ролик, посвященный этой теме.

Для видео актриса встала на табуретку, чтобы ее можно было рассмотреть во весь рост - она скинула с себя платье, оставшись в одном нижнем белье и кедах. Кадры были сперва сняты, а затем прокручены задом наперед, в результате чего получился весьма забавный эффект.

В подписи к ролику артистка задала поклонникам каверзный вопрос - какого цвета у нее глаза. В комментариях Ирина получила массу восторженных отзывов и комплиментов.

Смотрите видео с Ириной Сопонару:

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