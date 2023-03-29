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Звезда Танцев со звездами Елена Шоптенко показала редкие снимки малыша-сына

29 марта 2023, 11:47
Хореограф поделилась с поклонниками счастливыми моментами, которые наполняют ее жизнь.
Елена Шоптенко
Елена Шоптенко показала фото с 4-летним сыном Алексеем / instagram.com/alena_shoptenko

Украинская танцовщица, чемпионка мира по латиноамериканским танцам и хореограф-постановщик Елена Шоптенко показала самый счастливые моменты с любимым мужчиной - сыном Алексеем.

На ее странице в Instagram появилась серия фото под названием "Счастливые моменты". Большая часть из них посвящена четырехлетнему малышу.

Несмотря на то, что танцовщица все еще скрывает лицо мальчика, снимки получились очень трогательными и нежными: на одном из них Шоптенко целует сына в висок, пока он от смеха прикрывает глаза, на другом - крепко обнимает его, пока он уткнулся маме в грудь.

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Сын Алексей появился на свет в июне 2018 года в браке Шоптенко с предпринимателем Алексеем Ивановым.

Во время полномасштабной войны в Украине Елена выехала с мальчиком в Вену, Австрия. Как утверждает сама хореограф, это решение был принято не только из соображений безопасности ребенка. Она также выбрала себе миссию - распространять и популяризировать украинскую культуру в Европе при помощи танца.

Елена Шоптенко с сыном
Елена Шоптенко показала фото с 4-летним сыном Алексеем / instagram.com/alena_shoptenko

Ранее Ирина Билык подогрела слухи про свое воссоединение с хореографом Дмитрием Коляденко - они были парой в начале двухтысячных, но расстались из-за постоянных скандалов на почве ревности.

Также стало известно, что 28-летняя модель Виктория Апанасенко, которая представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" в 2022 году, вышла замуж за своего таинственного избранника.

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