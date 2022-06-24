Звезда Сватов поразила фанатов сходством с маленьким сыном

Анна Кошмал показала редкое фото 4-летнего Михаила.
Украинская актриса Анна Кошмал поделилась с фанатами свежим снимком единственного сына, который удивительно похож на нее.
Свою личную жизнь, в частности подробности о браке и ребенке, Кошмал старается держать в секрете. Однако, время от времени она публикует снимки своего малыша, которому в июне этого года исполнилось 4.
Так на странице актрисы в Instagram появился снимок, сделанный через зеркало, на котором Анна Кошмал позирует с сыном Михаилом.
На фото видно, что мальчик сильно вытянулся, и внешне становится похожим на маму - те же светлые волосы, глаза и слегка вздернутый носик.
Читайте такжеАлександр Пономарев показал редкое фото красавца-сына
Ранее украинская актриса Анна Кошмал, которая прославилась благодаря роли Жени в сериале Сваты, рассказала, пыталась ли она переубедить своих российских коллег в вопросах войны в Украине.
В то же время российский режиссер Эдуард Радзюкевич заявил, что исполнительница роли Валентины Будько в сериале Сваты Татьяна Кравченко, якобы поддержала россию в зверском нападении на Украину.
Другие новости:
- Наел щеки и расплылся: в Сети появились новые фото оскандалившегося комика Нурлана Сабурова
- Лицо похоже на перекошенную маску: Потап сильно изменился из-за болезни
- Кейт Миддлтон и принц Уильям представили свой первый официальный портрет