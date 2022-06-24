Звезда Сватов поразила фанатов сходством с маленьким сыном

Анна Кошмал показала сына Михаила / instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал поделилась с фанатами свежим снимком единственного сына, который удивительно похож на нее.

Свою личную жизнь, в частности подробности о браке и ребенке, Кошмал старается держать в секрете. Однако, время от времени она публикует снимки своего малыша, которому в июне этого года исполнилось 4.

Так на странице актрисы в Instagram появился снимок, сделанный через зеркало, на котором Анна Кошмал позирует с сыном Михаилом.

На фото видно, что мальчик сильно вытянулся, и внешне становится похожим на маму - те же светлые волосы, глаза и слегка вздернутый носик.

Как сейчас выглядит единственный сын Анны Кошмал Михаил / instagram.com/smorkovkina

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Ранее украинская актриса Анна Кошмал, которая прославилась благодаря роли Жени в сериале Сваты, рассказала, пыталась ли она переубедить своих российских коллег в вопросах войны в Украине.

В то же время российский режиссер Эдуард Радзюкевич заявил, что исполнительница роли Валентины Будько в сериале Сваты Татьяна Кравченко, якобы поддержала россию в зверском нападении на Украину.

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