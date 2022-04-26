Актриса "Сватов" рассказала, как отреагировали ее коллеги на нападение России на Украину

Анна Кошмал рассказала о реакции артистов из РФ/ instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", рассказала о реакции ее российских коллег по сериалу на нападение и зверства российской армии в Украине.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, устроив сессию вопросов-ответов со своими фолловерами.

С большим разочарованием актриса заявила, что на трагедию отреагировали всего две знаменитости из россии.

В частности, она назвала Александра Феклистова – исполнителя роли Сан Саныча Берковича, а также Андрея Бирина, сыгравшего жениха Жени, англичанина Джека.

Кошмал поделилась, что как раз реакция ее коллег на зверства российской армии в Украине, была одной из самых волнующих тем для ее подписчиков.

Ее подписчиков также очень интересовало, общается ли актриса с Федором Добронравовым, который в сериале сыграл ее дедушку Ивана Бутько. "Все очень интересуются этим вопросом, поэтому я отвечу. Нет", - заявила актриса.

Ранее, известный российский актер Александр Феклистов, который играл в сериале "Сваты", выступил на защиту украинцев. По информации ТСН, актер полагает, что россиянам пытаются "закрыть уши и глаза". В своем обращении артист выразил слова солидарности с украинцами и подчеркнул, что россияне испытывают огромный стыд из-за происходящего.