Звезда Сватов Анна Кошмал показала, как принимает солнечные ванны в коротком цветастом мини

Актриса находит в себе силы радоваться природе, и делает это со вкусом.
Украинская актриса, звезда сериалов Папик и Сваты, Анна Кошмал похвасталась летним образом. Артистка не упускает ни единой возможности насладиться теплыми солнечными лучами.
На своей странице в Instagram она показала, как отдыхает в драгоценные минуты тишины без воздушных тревог. Кошмал вышла на прогулку в белом коротком платьице в красных цветах.
Всегда стройная и подтянутая артистка присела на лавочку в парке, вытянув на всю длину свои роскошные ножки, которые из-за ракурса кажутся бесконечными. На ее коже играют лучи летнего солнца.
"Отбой тревоги и солнечные ванны", - подписала снимок актриса.
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