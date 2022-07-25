Звезда Сватов Анна Кошмал показала, как принимает солнечные ванны в коротком цветастом мини

Анна Кошмал в мини-платье показала ножки / instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса, звезда сериалов Папик и Сваты, Анна Кошмал похвасталась летним образом. Артистка не упускает ни единой возможности насладиться теплыми солнечными лучами.

На своей странице в Instagram она показала, как отдыхает в драгоценные минуты тишины без воздушных тревог. Кошмал вышла на прогулку в белом коротком платьице в красных цветах.

Всегда стройная и подтянутая артистка присела на лавочку в парке, вытянув на всю длину свои роскошные ножки, которые из-за ракурса кажутся бесконечными. На ее коже играют лучи летнего солнца.

"Отбой тревоги и солнечные ванны", - подписала снимок актриса.

Анна Кошмал в мини-платье показала ножки / instagram.com/smorkovkina

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