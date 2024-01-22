Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт бросает актерскую карьеру ради мечты

"Белла Свон" поставила Вселенной ультиматум в надежде, что ее многолетние старания наконец дадут свои плоды.

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Кристен Стюарт заявила, что временно завершает сниматься в кино / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Актерская карьера Кристен Стюарт началась, когда ей было всего 8 лет. Сегодня ей 33, и за ее спиной 67 фильмов, множество престижных премий и номинация на "Оскар". Это не считая статуса идола девочек-подростков, который она приобрела благодаря роли Беллы Свон в киносаге "Сумерки".

Кроме этого Стюарт строит успешную модельную карьеру, однако и она не воплощает главную страсть артистки. Кристен мечтает стать режиссером, и ради этого она готова оставить актерство.

Много лет знаменитость одержима одним проектом - экранизацией мемуаров писательницы Лидии Юкнович "Хронология воды". Стюарт планирует создать цикл фильмов, на который, увы, она пока не может найти финансирование.

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В связи с этим Кристен решила впредь отказываться от любых предложенных ей ролей, и сосредоточить всю свою энергию на том, чтобы воплотить "Хронологию воды" в жизнь. Об этом звезда заявила в недавнем интервью для Variety.

"Я собираюсь снять этот фильм, прежде чем работать на кого-то другого. И да, я наконец оставлю актерство. Я не буду сниматься ни в одном фильме, пока не сделаю этот фильм. Я вам точно это говорю. Думаю, так будет лучше", - убеждена Стюарт.

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