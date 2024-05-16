Звезда "Спіймати Кайдаша" выходит замуж

Кристина Федорак удивила поклонников своим заявлением о помолвке.

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Кристина Федорак выходит замуж / коллаж: Главред, фото: instagram.com/chrystyna_fedorak

Украинская актриса Кристина Федорак похвасталась кольцом на безымянном пальце. И хоть себя она называет "почти замужней", о том, что в ее личной жизни грядут большие перемены, она скромной умалчивала.

О своей помолвке Федорак рассказала недавно в интервью для Oboz.ua. "Что я могу сказать о себе? Мое сердце занято, я счастлива", - отмечает актриса.

Личность своего избранника Кристина скрывает, но уверяет, что между ними - настоящая химия. Тихой и скромной будет и свадьба артистки, которая сейчас находится на стадии планирования.

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"Я почти замужем, скажу так. У нас с моим парнем уже назначена дата свадьбы. Это будет камерная история. Церемония состоится в кругу самых близких друзей и семьи", - поделилась Кристина Федорак.

Кто такая Кристина Федорак? Кристина Федорак - украинская актрис театра и кино. С 2018 года работает в Киевском национальном театре имени Ивана Франко. Снималась в фильме-мюзикле "Гуцулка Ксеня" и в сериале "Поймать Кайдаша".

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