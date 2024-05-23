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Звезда "Служебного романа" оказалась в тяжелом состоянии

Алена Кюпели
23 мая 2024, 16:04
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Светлана Немоляева оказалась в больнице.
У Светланы Немоляевой положительный тест на ковид
У Светланы Немоляевой положительный тест на ковид / Коллаж Главред, фото Mash

У советской и российской актрисы Светланы Немоляевой, которая прославилась благодаря роли Оленьки в фильме "Служебный роман", начались проблемы с сердцем.

По данным пропагандистского телеграмм-канала Mash, врачи диагностировали у неё приступ фибрилляции предсердий.

"87-летняя актриса всё ещё в тяжёлом состоянии, тесты на ковид положительные. А показатели насыщения крови кислородом указывают на признаки дыхательной недостаточности. На этом фоне у Немоляевой стало чаще и хаотичнее сокращаться сердце", - сообщил канал.

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Народная артистка в больнице пятый день.

Кто такая Светлана Немоляева

Светлана Немоляева - советская и российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа; народная артистка РСФСР; актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского с 1959 года.

Напомним, ранее дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая долгое время лечится от рака, Анна Заворотнюк рассказала о возвращении в Москву к матери.

А также стало известно, что Жанна Фриске, которая скончалась в 2015 году от рака мозга, узнала о своем диагнозе одновременно с новостью о том, что она скоро станет мамой.

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