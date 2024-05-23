Звезда "Служебного романа" оказалась в тяжелом состоянии

У советской и российской актрисы Светланы Немоляевой, которая прославилась благодаря роли Оленьки в фильме "Служебный роман", начались проблемы с сердцем.
По данным пропагандистского телеграмм-канала Mash, врачи диагностировали у неё приступ фибрилляции предсердий.
"87-летняя актриса всё ещё в тяжёлом состоянии, тесты на ковид положительные. А показатели насыщения крови кислородом указывают на признаки дыхательной недостаточности. На этом фоне у Немоляевой стало чаще и хаотичнее сокращаться сердце", - сообщил канал.
Народная артистка в больнице пятый день.
Кто такая Светлана Немоляева
Светлана Немоляева - советская и российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа; народная артистка РСФСР; актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского с 1959 года.
Напомним, ранее дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая долгое время лечится от рака, Анна Заворотнюк рассказала о возвращении в Москву к матери.
А также стало известно, что Жанна Фриске, которая скончалась в 2015 году от рака мозга, узнала о своем диагнозе одновременно с новостью о том, что она скоро станет мамой.
Вас также может заинтересовать:
- Российская актриса Анастасия Заворотнюк в коме - СМИ
- Резала и колола: российская актриса-путинистка Васильева изуродовала свое лицо
- Страшнее нет: украинская актриса рассказала о предательнице Байрак
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред