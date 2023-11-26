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Звезда Скаженого весілля и Слуги народа Арам Арзуманян получил срок за драку

Анна Подгорная
26 ноября 2023, 12:09
Актер раскрыл обстоятельства, из-за которых он был осужден на два года.
Арам Арзуманян
Арам Арзуманян получил судимость за драку с "беркутовцом" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/aram_dad

Украинский актер и комик, звезда фильмов "Скажене весілля", сериалов "Скажені сусіди", "Великі вуйки" и пр., Арам Арзуманян буквально излучает позитив и дружелюбие. Глядя на него, у зрителей моментально расплываются лица в улыбках.

Тем не менее артист имеет тайну, которую лишь недавно раскрыл в интервью Алине Доротюк. Так Арзуманян признался, что имеет судимость. О чем сегодня он, впрочем, ни капли не жалеет.

Актер рассказал, что получил два года условно за драку. После соревнований по пауэрлифтингу Арам с друзьями повздорил с другими спортсменами. Побежденные обратились в полицию.

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"Это никак не связано с криминальным миром, но я судимый за "хулиганку", за драку. Подрались. Это была такая история после чемпионата Украины. Отметили, отдохнули, а потом не поделили такси. Кстати, у нас конфликт был с тренером "Беркута". Тогда еще. Короче, побили их – их было трое, нас трое. На утро все – я был в розыске. Ну пацаны горячие, банальная драка. Да, судим, "условка", - рассказал артист, и отметил, что наказание свое отбыл сполна, и впредь не привлекался.

Также Арзуманян поделился любопытной деталью: один из пострадавших, который был тем самым тренером, сейчас работает на страну-оккупанта. Поэтому Арам не жалеет, что тогда ввязался с ним в драку, несмотря на последствия.

"Кстати, информация дошла до меня, не знаю, насколько правдивая, – тот тренер "Беркута" сейчас тренирует спецназ из московии в Крыму. То есть меня еще и за благое дело судили", - считает актер.

Ранее стало известно, что Вера Брежнева, которая теперь выступает под псевдонимом Vera, впервые за время полномасштабной войны спела в Киеве. Ее участие в концерте было тайной.

Также Инна Мирошниченко рассказала, что ее с ведущим 2-летний приемный сын перенес операцию. Женщина призналась, что впереди Марселя ожидают еще несколько хирургических вмешательств.

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