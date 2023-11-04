Звезда шоу "Супермодель по-украински" ждет первенца

Модель и финалистка талант-шоу "Супермодель по-украински" Саша Литвин ждет своего первого ребенка.
Соответствующими фото будущая мама поделилась на своей странице в Instagram.
"Наша новая жизнь", - подписала фото она. Кстати, в комментарии пришли поздравить Литвин и другие участницы проекта, в частности Даша Майстренко.
Также к поздравлениям присоединилась и член жури проекта - Соня Плакидюк. "Класс, поздравляю", - написала она.
На видео - беременная Саша Литвин и ее мужчина:
Еще в 2022 году она поделилась радостной новостью о том, что ее любимый мужчина сделал ей предложение руки и сердца.
Напомним, ранее стало известно, что "холостяк" Макс Михайлюк станет отцом во второй раз. Главный герой 10 сезона романтического реалити-шоу показал беременную и счастливую жену-модель.
Ранее стало известно о том, что победительница первого сезона популярного телешоу "Холостяк" Александра Шульгина, которая вроде бы недавно объявила о том, что беременна во второй раз, поделилась фото новорожденной дочки.
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