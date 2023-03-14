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Звезда сериала Район Мелроуз "выгуляла" на красной дорожке украинскую вышиванку

14 марта 2023, 00:08
Келли Разерфорд буквально сияла в утонченном платье с этническими мотивами от именитого украинского дизайнера.
Келли Разерфорд
Келли Разерфорд в платье-вышиванке от Юлии Магдыч покорила красную дорожку / instagram.com/kellyrutherford

Американская актриса Келли Разерфорд (сыграла Меган Льюис, сперва проститутку, а затем - жену одного из главных героев сериала Район Мелроуз доктора Майкла Манчини) внесла свою лепту в мировое признание украинских художников и мастеров.

В своем блоге в Instagram, который читает без малого миллион подписчиков, актриса поделилась снимком, выполненым на красной дорожке благотворительного вечера amfAR в Палм-Бич. На светское мероприятие она пришла в наряде от украинского дизайнера.

На фото Разерфорд позирует в великолепном лазурном платье-вышиванке от украинского дизайнера из Львова Юлии Магдыч. Наряд показался Келли настолько самодостаточным, что она не стала дополнять свой образ аксессуарами, а лишь обула лаконичные туфли-лодочки молочно-белого цвета.

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Впрочем, Келли не просто надела красивые одежды в украинском национальном стиле, актриса не поленилась также сделать несколько отсылок к дизайнеру, благодаря которому это волшебное платье увидело мир.

К слову, платья-вышиванки от Юлии Магдыч есть также в гардеробе у Мэй Маск, Кэтрин Зеты-Джонс, Деми Мур, Келли Осборн, Диты фон Тиз и других мировых селебритис.

Келли Разерфорд
Келли Разерфорд в платье-вышиванке от Юлии Магдыч покорила красную дорожку / instagram.com/kellyrutherford

Ранее украинская актриса и звезда первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала плоский животик и поиграла стальными кубиками пресса в пикантном топе.

Также украинская певица MamaRika похвасталась поразительно подтянутой фигурой всего через неделю после родов, и поделилась своим секретом стройности для молодых мам.

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