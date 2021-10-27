Звезда сериала "Моя прекрасная няня" в критическом состоянии

Валерий Гаркалин в коме / instagram.com/garkalin

В России госпитализировали актера Валерия Гаркалина. У него обнаружили коронавирус. Несмотря на то, что артист попал в больницу еще 2 октября, он по-прежнему в крайне тяжелом состоянии. По словам медиков, организм не справляется инфекцией.

В частности, по данным телеканала РЕН ТВ, вирус у Гаркалина усложнен хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У артиста атеросклероз сосудов и шунтирование сердца.

Гаркалин до сих пор в реанимации. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких из-за критической стадии пневмонии и серьезного поражения легких - 75-85%.

Валерию Гаркалину 67 лет. Он известный российский актер и снимался в таких фильмах, как Ширли-мырли, Ландыш серебристый, Андерсен. Жизнь без любви, Детки напрокат, и сериалах - Дом кувырком и Моя прекрасная няня.

Напомним, ранее в Москве пропала без вести известная советская актриса Светлана Светличная. Из квартиры артистки ничего не пропало. Все личные вещи, документы и крупная сумма денег остались на месте. Заявление об исчезновении в полицию подали ее родственники.

Также ранее в России умер известный режиссер Александр Рогожкин. "Отец" фильмов "Улицы разбитых фонарей" и "Особенности национальной охоты" скончался в Санкт-Петербурге 24 октября в возрасте 72 лет.