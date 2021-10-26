Звезда "Бриллиантовой руки" пропала без вести: появились последние кадры с актрисой

Светлана Светличная в кадре "Бриллиантовая рука" / Скриншот

В Москве пропала без вести известная советская актриса Светлана Светличная.

Заявление об исчезновении в полицию подали ее родственники, пишет Московский комсомолец.

Близкие 81-летней актрисы заявили, что она исчезла еще 21 октября. Следователи ведут активные поиски Светличной.

В то же время друг Светличной - актер Иван Николаев говорит, что актриса переехала к родственникам.

Позже стало известно, что в день исчезновения Светличная попала в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как артистку провожают в квартиру консьерж и соседи.

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Также известно, что из квартиры актрисы ничего не пропало. Все личные вещи, документы и крупная сумма денег остались на месте.

Напомним, в прошлом году на Светличную упал софит, после чего у нее проявились признаки деменции. В мае этого года актриса призналась, что ее преследует депрессия и она готовится к смерти.

Чем прославилась Светличная

Огромную популярность Светлане Светличной принесла роль Анны Сергеевны в фильме "Бриллиантовая рука". Также зрители увидели ее в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя" и других.

Она родилась 15 мая 1940 года на территории Армении, а в 1974 году получила звание заслуженная артистка РСФСР.