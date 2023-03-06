Звезда "Постучись в мою дверь" Керем Бюрсин с треском провалил пробы в "Великолепный век"

"Серкан Болат" объяснил, как одна его особенность помешала ему сняться в легендарном проекте.

Керем Бюрсин рассказал о пробах в сериал Великолепный век / instagram.com/thebursin, imdb.com

Турецкий актер и модель Керем Бюрсин заработал бешенную популярность благодаря главной роли в сериале "Постучись в мою дверь". Его дуэт с Ханде Эрчел получил высокие оценки телезрителей, которые все еще надеются, что "Эда и Серкан" будут вместе.

Меж тем в недавнем интервью Бюрсин признался, что его путь к успеху не был легким: актерскую карьеру он начинал в США, где жил с 12 лет. Несмотря на хвалебные отзывы о его таланте, работу в Америке было трудно найти из-за экзотического имени (он даже хотел сменить его на Оуэн Раш, но его отговорил отец его девушки) и необычной внешности.

Затем он вернулся в Турцию, где столкнулся с новой проблемой - он совсем позабыл турецкий язык и говорил с жутким акцентом, на исправление которого ушло немало времени.

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"В своем первом сериале я сыграл через полтора года после того, как приехал в Турцию. Мой турецкий был тогда очень плох. Каждое воскресенье я 2,5 часа тренировал дикцию с преподавателем", - вспоминает актер.

В этот период он провалил прослушивание в сериале "Великолепный век" - сверхпопулярном проекте во всем мире. Вероятно, именно акцент не позволил Бюрсину занять место в касте. Правда о том, на какую роль он метил, Керем решил скромной умолчать.

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