Звезда популярного сериала застрелил мать и планировал покушение на Джастина Трюдо

Райан Грентем из сериала Ривердейл убил свою мать и планировал покушение на Трюдо / imdb.com

Канадский актер Райан Грентем, который получил популярность благодаря ролям в сериалах Ривердейл и Сверхъестественное, а также фильмах Воображариум доктора Парнаса и Дневник Слабака, был признан виновным в совершении убийства второй степени. Об этом сообщает CBC.

24-летний Грентем застрелил свою мать, 64-летнюю Барбару Уайт, в затылок, когда та играла на фортепиано. На следующий день актер взял с собой три пистолета, 12 коктейлей Молотова и прочую амуницию, сел в автомобиль и отправился в Оттаву, где планировал убить премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

По дороге к коттеджу Ридо Грентем передумал убивать политика, и решил совершить акт массового публичного насилия с последующим самоубийством. Однако и этот план он не воплотил в жизнь. Вместо этого он сдался полиции Ванкувера.

В суде демонстрировалось видео, которое актер снял через час после убийства матери - на нем было заснято тело Уайт, а также признание Грентема. Высший суд Британской Колумбии признал актера виновным в убийстве второй степени, что предполагает наказание в виде пожизненного срока заключения в тюрьме. Прошение об условно-досрочном освобождении он сможет подать не ранее чем через 17-18 лет после объявления приговора.

Среди вероятных причин совершения Грентемом убийства называют клиническую депрессию актера. В отчетах судебного психиатра говорится, что Райан Грентем убил свою мать, чтобы уберечь ее от зрелища тех преступлений, которые он планировал совершить.

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