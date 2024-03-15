Звезда "Людей Икс" рассказала о своей тяжелой болезни и непростой операции

Американская актриса и модель Оливия Манн сообщила, что у нее диагностировали рак молочной железы.

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Оливия Манн рассказала о своем онкологическом заболевании / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Известная голливудская актриса и модель Оливия Манн (известная по роли в фильме "Люди-Икс: Апокалипсис") сообщила о том, что у нее диагностировали рак молочной железы и она перенесла двойную мастэктомию. Об этом сообщает британский таблоид Мirror.

43-летняя актриса рассказала о своем заболевании, перенесенных операциях и разместила фотографии из больничной палаты.

"У меня диагностировали рак груди. Я надеюсь, что, поделившись этим, смогу помочь другим найти утешение, вдохновение и поддержку в их собственном пути", — начала свой рассказ Оливия.

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Актриса объяснила, что втайне боролась с болезнью несколько месяцев и провела много суток в больнице.

"В феврале 2023 года я прошла генетический тест, который делает анализ на наличие 90 генов рака, включая BRCA — самый известный ген рака молочной железы. Той же зимой у меня была отрицательная маммограмма. Два месяца спустя у меня диагностировали рак груди", — рассказала Манн

Актриса сообщила, что за последние десять месяцев перенесла четыре операции и провела очень много дней на больничной койке.

"Я узнала о раке, его лечении и гормонах больше, чем могла себе представить. Удивительно, но я плакала только дважды. Думаю, у меня не было времени плакать. Мое внимание сузилось. Я записал свои эмоции, которые, как мне казалось, мешали мне сохранять ясную голову", ‒ подытожила Манн.

Кто такая Оливия Манн? Лиза Оливия Манн - американская актриса, комедиантка, модель, телеведущая и писательница, сообщает "Википедия".

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