Звезда Лиги смеха сделал предложение руки и сердца своей девушке: "Перешли на новый уровень"

Война доказала Роману Мищерякову, что Юлия - его судьба.

Роман Мищеряков и Юлия Кушнир обручились / instagram.com/misheriakov

Украинский комик, звезда "Лиги смеха" и ведущий Роман Мищеряков разбил немало сердец - после выхода шоу "Пара на миллион" с Лесей Никитюк у него появилась целая армия поклонниц, которые мечтают о симпатичном шоумене.

Однако Мищеряков уже пять лет состоит в отношениях со сценаристкой Юлией Кушнир, и недавно решил перевести роман на новый уровень. И если во время войны немало пар объявили о разводе, союз Юлии и Романа стал лишь крепче.

Об этом ведущий признался в "Тихом вечере с Еленой Кравец". Юморист отметил, что взаимная поддержка не дает ему раскиснуть во время войны, к тому же Юлия вдохновляет его. Нужный вывод он сделал самостоятельно, и встал перед избранницей на одно колено.

видео дня

"Я люблю ее. И та поддержка друг друга, которая была у нас в этом году, она сделала наши отношения еще крепче. Они перешли на новый уровень. Я сделал Юле предложение, и она сказала "Да", - поделился радостной новостью со зрителями Роман Мищеряков.

Ранее единственная дочь рэпера и актера Эминема Хейли Джейд Скотт приняла предложение руки и сердца от своего бойфренда Эвана МакКлинтока, которого в сети уже называют самым смелым мужчиной.

Ранее 42-летняя голливудская комедийная актриса Ребел Уилсон впервые крупным планом показала лицо своего первенца - дочери Ройс Лиллан, которую ей родила суррогатная мать.

Другие новости: