Звезда "Крепостной" Тарас Цымбалюк рассказал, "нормас" ли ему было сниматься в русских проектах

По словам Тараса Цымбалюка, когда он начинал карьеру, в Украине практично не снимались собственные проекты.

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Как говорит Тарас Цымбалюк, он вынужден был зарабатывать там, где было больше возможностей / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный украинский актер, звезда сериала "Поймать Кайдаша" и "Крепостная", актер Тарас Цымбалюк, объяснил, что снимался в русских проектах исключительно из-за денег. Об этом он рассказал в интервью для проекта Маше Ефросининой на YouTube.

По его словам, когда он начинал карьеру, в Украине практично не снимались собственные проекты, а те, что снимались ‒ были на русские деньги и с русскими актерами в главных ролях.

По этой причине, говорит Цымбалюк, вынужден был зарабатывать там, где было больше возможностей.

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А заработка катастрофически не хватало, ведь только на жилье юный актер тратил около 2 тысяч гривен. Он подрабатывал в массовке вышеуказанных проектов ‒ для того, чтобы обеспечить себе и родным достойную жизнь.

"Какие-то зашквары бы убрал. Я не говорю, что отказался бы от российских сериалов, в которых снимался исключительно за деньги, но отменил бы многое. Клип "Ленинграда" [речь идет о клипе "Миг" - Главред], например. Я из очень патриотичной семьи. Мы постоянно с папой на эти темы говорим. Я говорю, что не снимаются украинские фильмы. С 2006 года и до окончания своего обучения я видел только кастинг на фильм "Поводырь", – говорит Цымбалюк.

Напомним, ранее известный музыкант и продюсер Потап (Алексей Потапенко) утверждал ‒ он заочно, через своего отца, записался в территориальную оборону. И при этом остался за границей. В ответ его поклонники и коллеги выразили сомнение в том, что Потапенко действительно заключил контракт.

Тогда Потап привел фотодоказательство того, что он заочно записался в ряды добровольческого формирования территориального общества (ДФТО).

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