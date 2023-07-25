УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Тарас Цымбалюк заинтриговал живыми фото с одинокой Златой Огневич

Анна Подгорная
25 июля 2023, 14:15 обновлено 25 июля, 14:19
151
Из-за репетиций спектакля, в котором они вместе участвуют, Цымбалюк и Огневич много времени проводят вместе.
Тарас Цымбалюк, Злата Огневич
Тарас Цымбалюк и Злата Огневич пообнимались на репетиции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk, instagram.com/zlata.ognevich

Украинский актер театра и кино Тарас Цымбалюк опубликовал кадры со Златой Огневич, которые иная артистка показывать бы не стала. Однако певица, которая в ладах со своей внешностью и внутренним миром, не возражала появлению ее фото без макияжа на странице Цымбалюка в Instagram.

Вместе они репетировали спектакль под названием "Основной инстинкт", в котором Огневич будет принимать участие. После непринужденных снимков, на которых артисты мило улыбаются друг другу и обнимаются, поклонники стали предполагать, что между ними может быть нечто большее, чем профессиональные отношения.

Цымбалюк и Огневич эти комментарии игнорируют. Сейчас они предпочитают усердно трудиться над предстоящим спектаклем

видео дня

К слову, Тарас Цымбалюк сейчас, в отличие от Златы Огневич, состоит в отношениях. В декабре 2022 года он рассказал, что встречается с украинской бизнесвумен Светланой Готочкиной. Влюбленные часто мелькают друг у друга в социальных сетях.

Ранее Слава Каминская показала фанатам своего любимого-иностранца, кольцом на безымянном пальце от которого она похвасталась еще в начале мая. Впрочем, то, как развиваются их отношения, певица держит в секрете.

Также актер, ведущий и военный Даниэль Салем раскрыл подробности личной жизни. Совсем недавно он сообщил про разрыв со своей супругой после 17 лет вместе.

Другие новости:

шоу-бизнес Злата Огневич новости шоу бизнеса Тарас Цымбалюк
Реклама

Главное за день

"Война завершится, когда перенесется в РФ": эксперт назвал один главный фактор

"Война завершится, когда перенесется в РФ": эксперт назвал один главный фактор

15:20 Украина
"У врага совсем нет превосходства": ВСУ пошли вперед и выбили россиян из Андреевки

"У врага совсем нет превосходства": ВСУ пошли вперед и выбили россиян из Андреевки

14:49 Украина
Россия в истерике из-за появления кассетных боеприпасов в ВСУ: эксперт раскрыл причину

Россия в истерике из-за появления кассетных боеприпасов в ВСУ: эксперт раскрыл причину

13:59 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:20

"Война завершится, когда перенесется в РФ": эксперт назвал один главный фактор

14:49

"У врага совсем нет превосходства": ВСУ пошли вперед и выбили россиян из Андреевки

14:47

Более 10 миллионов человек могут остаться без тепла зимой - местные громады массово обращаются к Кабмину

14:42

"Политзаключенный": Навальный опозорился заявлением насчет ареста Гиркина

14:28

Женщина с косой до пояса показала, что наносит на голову

После освобождения Бахмута в России начнется бунт, а потеря Крыма добьет Путина – ЗагороднийПосле освобождения Бахмута в России начнется бунт, а потеря Крыма добьет Путина – Загородний
14:28

В Эстонии советуют не торопить контрнаступление: ВСУ столкнулись с вызовами

14:15

Тарас Цымбалюк заинтриговал живыми фото с одинокой Златой Огневич

13:59

Россия в истерике из-за появления кассетных боеприпасов в ВСУ: эксперт раскрыл причинуВидео

13:53

"Не Будда какой-нибудь вяленький, а Шива-разрушитель": рецензия на фильм "Оппенгеймер"Видео

Реклама
13:49

"Мочить" своим оружием: Украина может "оторвать голову" лидерам РФ - экспертВидео

13:37

7 самых плохих дней для огородников: лунный посевной календарь на август

13:30

Раствор из 3 ингредиентов очистит даже самую грязную ванну: как его приготовитьВидео

13:19

"Путин был "парализован": в WP рассказали о панике в Кремле во время мятежа Пригожина

13:18

В центре Одессы произошла стрельба: полиция ввела срочную операцию "Сирена"

12:59

Гороскоп на завтра 26 июля 2023: Близнецам – покупка, Скорпиону - сплетни

12:50

Правильная ли фраза "брать на руки": Авраменко объяснил логическую ошибкуВидео

12:30

Корабль РФ атаковали "убийцы" Крымского моста: в Крыму гремят новые взрывы

12:10

Надя Дорофеева жестко подколола нового мужа

12:00

В Киеве водитель сбил военных на блокпосту: один нацгвардеец погиб

11:51

"Аллигатор" долетался: морпехи ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52

Реклама
11:26

Как РФ срывала зерновую сделку: в ГУР опубликовали секретный доклад для Кремля

11:26

Путин "спалился" на двойниках: эксперт об отличии "Бункерного" от "Говоруна"Видео

10:52

В Украину ворвутся холод и ливни: какой будет погода в последнюю неделю июля

10:42

"Больше никогда не буду есть хот-доги": как на самом деле делают сосискиВидео

10:33

СБУ объявила о подозрении в госизмене экс-нардепу Мураеву

10:30

На ЗАЭС нашли российские мины: в МАГАТЭ сделали неожиданное заявление

10:07

Оптическая иллюзия с незаметной разгадкой: надо найти лису на рисунке с водопадом

09:57

"Это не игра": контрнаступление отстает от графика, но идет по плану - Резников

09:55

Они были везде: австралиец обнаружил причудливую находку в стенах своего дома

09:42

ВСУ продвинулись вперед на двух направлениях и вышли на новые рубежи – Генштаб

09:12

Сама виновата: в Белом доме жестко распекли Россию после атаки дронов на Москву

09:10

Летнее контрнаступление ВСУ не может быть быстрым: в ISW назвали три причины

08:58

"Крота" можно не покупать: как прочистить канализацию подручными средствами

08:48

Должен знать каждый автолюбитель: почему в жару нельзя мыть машину

08:46

"Нормальная тактика": Украина продолжит бить по Крымскому мосту – Резников

08:18

ВСУ "передали привет": в оккупированной Каховке утром прогремела серия взрывовВидео

07:49

Дроны, ракеты, БТР Stryker: США объявят о пакете помощи для Украины на $400 млн

07:11

Ночью РФ атаковала Киев "Шахедами": что известно

06:06

Гороскоп на август 2023 года для Овнов - работа, финансы, любовьВидео

05:00

Что в украинском языке означает слово "цибатий": Авраменко дал неожиданный ответВидео

Реклама
04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 25 июля

03:21

Гороскоп на август 2023: что ждет Близнецов в последний месяц летаВидео

02:30

Эксперт спрогнозировать, долго ли РФ будет всех "кошмарить" зерновым шантажом

02:00

Оптическая иллюзия от украинского художника: надо найти 6 лиц за 11 секунд

01:35

Зачем кипятить белые носки: чрезвычайно эффективный способ "оживить" цвет вещей

01:30

"Это был ад": Мэтт Деймон рассказал про ужасный поцелуй со Скарлетт Йоханссон

24 июля, понедельник
23:53

"Режим стал слабее": в России начинается процесс перехода власти - Резников

23:36

Тайная помолвка: бывшая жена Бена Аффлека выходит замуж

23:26

Россияне влупили "Смерчами" по Константиновке: погиб ребенок, много пострадавших

22:45

На Закарпатье обрушился мост: в реку упали грузовик и автомобиль

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять