Тарас Цымбалюк заинтриговал живыми фото с одинокой Златой Огневич

Из-за репетиций спектакля, в котором они вместе участвуют, Цымбалюк и Огневич много времени проводят вместе.

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Тарас Цымбалюк и Злата Огневич пообнимались на репетиции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk, instagram.com/zlata.ognevich

Украинский актер театра и кино Тарас Цымбалюк опубликовал кадры со Златой Огневич, которые иная артистка показывать бы не стала. Однако певица, которая в ладах со своей внешностью и внутренним миром, не возражала появлению ее фото без макияжа на странице Цымбалюка в Instagram.

Вместе они репетировали спектакль под названием "Основной инстинкт", в котором Огневич будет принимать участие. После непринужденных снимков, на которых артисты мило улыбаются друг другу и обнимаются, поклонники стали предполагать, что между ними может быть нечто большее, чем профессиональные отношения.

Цымбалюк и Огневич эти комментарии игнорируют. Сейчас они предпочитают усердно трудиться над предстоящим спектаклем

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К слову, Тарас Цымбалюк сейчас, в отличие от Златы Огневич, состоит в отношениях. В декабре 2022 года он рассказал, что встречается с украинской бизнесвумен Светланой Готочкиной. Влюбленные часто мелькают друг у друга в социальных сетях.

Ранее Слава Каминская показала фанатам своего любимого-иностранца, кольцом на безымянном пальце от которого она похвасталась еще в начале мая. Впрочем, то, как развиваются их отношения, певица держит в секрете.

Также актер, ведущий и военный Даниэль Салем раскрыл подробности личной жизни. Совсем недавно он сообщил про разрыв со своей супругой после 17 лет вместе.

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