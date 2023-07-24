Даниэль Салем раскрыл подробности личной жизни после новостей про развод

В конце июня украинский актер, ведущий и военный Даниэль Салем удивил поклонников заявлением про то, что его 17-летние отношения с женой Марией закончены. Проблемы начали возникать еще до полномасштабной войны, но теперь все и вовсе сошло на нет.
Теперь Салем одинок, что не мешает ему шутить по этому поводу. Так недавним видео, которое появилось а его странице в Instagram, он намекнул, что его единственными "любовницами" сейчас являются военная служба и автомат.
Последнему он дал имя Диана, и на видео под песню Джорджа Майкла Careless Whisper показывает, как разбирает и целует свою боевую "подругу".
"Все что вам нужно знать про мои отношения. Это Диана", - подписал ролик Салем.
В комментариях воину и его оружию желают боевых побед в надежде, что Диана всегда сможет защитить Салема: "Дай боже тобі та твоїй Діані перемоги!", "Хай тебе і твою красуню береже Бог", "Нехай твоя Діана ніколи не підводить! Завжди працює відмінно", "Хай Діана принесе тільки перемоги".
Смотрите видео, на котором Даниэль Салем разбирает свое оружие:
Ранее в СМИ появились слухи о том, что брак Меган Маркл и принца Гарри "терпит крах" - супруги якобы разъехались и живут отдельно чтобы определить, что мешает их совместному счастью.
Также Маричка Падалко объявила про новый семейный статус - ведущая 1+1 похвасталась успехами мужа, журналиста Егора Соболева, на фронте, которые ей подарили новое "звание".
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