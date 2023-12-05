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Звезда "Иронии судьбы" Талызина пригрозила Пугачевой страшной казнью

Анна Подгорная
5 декабря 2023, 11:40
Валентина Талызина "притянула за уши" такие исторические параллели, которые показались не совсем адекватными даже пропагандистам.
Алла Пугачева, Валентина Талызина, Лия Ахеджакова
Талызина посоветовала Пугачевой каяться, как Емельяну Пугачеву / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey, imdb.com

Светская и российская актриса Валентина Талызина, известная по фильму "Ирония судьбы, или С легким паром!", в последнее время появляется на экранах исключительно для того, чтобы выдать очередную порцию бреда.

Особенно ее триггерит тема Аллы Пугачевой и ее счастливой жизни за пределами страны-оккупанта. Талызина убеждена, что Примадонне необходимо публично покаяться перед жителями страны на болотах, правда, никогда не уточняет, за что.

Так недавно в программе на одном из пропагандистских каналов пожилая актриса взяла на себя смелость дать Пугачевой совет. Но что-то пошло не так, и рекомендация превратилась в угрозу казни.

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Талызина напомнила, что однофамилец певицы, бунтовщик Емельян Пугачев, был казнен (отсечением головы и четвертованием - прим. редактора) в столице страны-агрессора, но перед этим публично извинился за свои деяния. Такой же судьбы, вероятно, актриса ожидает и для Примадонны.

"Женщина, которая поет, пела прекрасно. Я бы имела смелость ей посоветовать вспомнить своего однофамильца Емельяна Пугачева, который встал на лобном месте, на Красной площади, перед казнью. Казнь была неотвратимой. Он поклонился перед народом и сказал: "Прости меня, народ православный", - заявила Валентина Талызина.

Ранее украинская ведущая и журналистка Наталья Мосейчук рассказала, что Пугачева и Галкин отказались давать ей интервью, когда они случайно встретились в Юрмале.

Также росСМИ стали распускать слухи о том, что двойняшки Лиза и Гарри не являются детьми Галкина. Их отцом называют фаворита Аллы Пугачевой, которому она оказывала знаки внимания.

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