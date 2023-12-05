Случайное фото Пугачевой и малолетних детей Галкина попало в Сеть

В конце октября российская певица Алла Пугачева с детьми от комика и шоумена Максима Галкина покинула Израиль, где жила с начала полномасштабной войны в Украине. Очень быстро папарацци, которые неутомимо рассматривают личную жизнь Примадонны под лупой, определили, где она осела с семьей.
Сейчас артистка живет на Кипре, в Лимассоле, где, по слухам, она более 10 лет назад приобрела элитную недвижимость. Там, Пугачева, похоже, чувствует себя более свободно, ведь стала попадать в объективы журналистских фотокамер все чаще.
Недавно росСМИ стали распространять в Сети свежий снимок Примадонны. В кадр она попала в одном из кафе Лимассола во время отдыха с детьми - 10-летними Лизой и Гарри.
Стоит отметить, что даже предвзято настроенная по отношения к артистке пресса страны-оккупанта подчеркнула, что Алла Борисовна выглядит очень свежо и ухоженно - стильно подобранный лук и аксессуары, гармоничный макияж и опрятная укладка значительно ее молодят.
Ранее украинская ведущая и журналистка Наталья Мосейчук рассказала, что Пугачева и Галкин отказались давать ей интервью, когда они случайно встретились в Юрмале.
Также росСМИ стали распускать слухи о том, что двойняшки Лиза и Гарри не являются детьми Галкина. Их отцом называют фаворита Аллы Пугачевой, которому она оказывала знаки внимания.
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