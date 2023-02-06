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Звезда "Эмили в Париже" прогулялась в одежде от украинского бренда

6 февраля 2023, 17:32
Для прогулки по шведским улицам Лили Коллинз выбрала пальто бежевого цвета с поясом на талии, черные джинсы и черную обувь на низком ходу.
Лили Коллинз
Лили Коллинз / ua.depositphotos.com и Instagram

Актриса Лили Коллинз (дочь легендарного музыканта Фила Коллинза) и звезда популярного женского консьюмеристского сериала "Эмили в Париже" опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографии из своей поездки в Швецию.

Для прогулки по шведским улицам девушка выбрала пальто бежевого цвета с поясом на талии, черные джинсы и черную обувь на низком ходу.

Зимний наряд Коллинз дополнила светло вязаной шапкой от украинского бренда GUNIA Project с длинными завязками и кремовой сумкой через плечо от бренда Cartier.

"Шведский снежный кролик", – подписала фото Лили.

К слову, в Швецию она поехала со своим супругом – кинорежиссером и писателем Чарли МакДауэллом (и сыном легендарного актера Малькольма МакДауэлла).

Лили Коллинз

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

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