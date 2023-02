Звезда "Эмили в Париже" прогулялась в одежде от украинского бренда

Для прогулки по шведским улицам Лили Коллинз выбрала пальто бежевого цвета с поясом на талии, черные джинсы и черную обувь на низком ходу.

Лили Коллинз / ua.depositphotos.com и Instagram

Актриса Лили Коллинз (дочь легендарного музыканта Фила Коллинза) и звезда популярного женского консьюмеристского сериала "Эмили в Париже" опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографии из своей поездки в Швецию.

Для прогулки по шведским улицам девушка выбрала пальто бежевого цвета с поясом на талии, черные джинсы и черную обувь на низком ходу.

Зимний наряд Коллинз дополнила светло вязаной шапкой от украинского бренда GUNIA Project с длинными завязками и кремовой сумкой через плечо от бренда Cartier.

"Шведский снежный кролик", – подписала фото Лили.

К слову, в Швецию она поехала со своим супругом – кинорежиссером и писателем Чарли МакДауэллом (и сыном легендарного актера Малькольма МакДауэлла).

