Звезда "Cватов" рассказала, как борется с хейтом: пять лайфхаков

Актриса поделилась мудростью о опубликовала главные лайфхаки, как выносить хейт.

Анна Кошмал / instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса и звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал поделилась лайфхаками о том, как она справляется со стрессом и с хейтом. Об этом она написала пост "Пять важных правил, которые меня спасают" на своей странице в Instagram.

"Прости и делай выводы"

"Говорю я всякий раз, когда человек проявляет по отношению ко мне слабость: агрессию, манипуляции, попытку унизить, обесценить и т.д. Я учусь не вестись. Ибо нет ничего более разрушающего изнутри, чем жить обиженным. Это важно для ментального здоровья. Это даже хорошо, когда токсичные люди идентифицируют себя в твоем окружении. Так что хорошая новость – ты в них больше не разочаруешься, все предсказуемо", - пишет она.

"Это тебя никак не касается"

"Говорю я каждый раз, когда кто-то выливает на меня свою эмоциональную грязь. Я выбираю "зайти в стеклянное здание и смотреть на это без звука" (да, я себе это представляю). Тогда все становится максимально ясно и безопасно, часто даже смешно", - добавляет Кошмал.

"Не лги себе"

"Говорю я всякий раз, когда начинаю искать себе оправдание. Оправдать можно вообще что угодно. Но если ты не извлечешь из этого важный урок, ситуации будут повторяться и ты будешь так продолжать ходить по кругу и драматически спрашивать "за что это мне, святому человеку?" - пишет Кошмал.

"Мир не вращается вокруг тебя"

"Говорю я каждый раз перед тем, как требовать особого отношения к себе. Здесь все просто: относись к людям с уважением и на словах, и в поступках, и они тоже тебя будут уважать в ответ. Любые отношения складываются взаимно. Начни с себя", - советует актриса.

"Не оценивай, а анализируй"

"Говорю я каждый раз, когда мне хочется высказать свою критическую субъективную оценку, которая не несет никакого конструктива. Но, анализируя, находишь причинно-следственные связи и можешь учиться на чужих ошибках или успехах", - подытоживает она.

Актриса также опубликовала свои новые фото, на которых она отлично выглядит.

Напомним, Анна Кошмал первое образование получила, как певица - она окончила вокальное отделение Киевского эстрадно-циркового училища.

Там в 2010 году она познакомилась с украинской певицей Алиной Паш. На своей странице в Instagram Кошмал показала, как обе артистки выглядели в начале своего большого творческого пути.

Актриса извинилась перед девушками, которые попали на фото, тем не менее поделилась раритетным снимком, на котором она и Паш сидят в окружении одногруппниц.

Она также заявила, что вопрос ее участия в российских проектах для нее уже решен. Она подчеркнула, что не будет сниматься в таких проектах.

Так актриса ответила на вопросы подписчиков в соцсетях. Один из подписчиков поинтересовался, снимется ли Кошмал когда-нибудь в российских проектах, на что она ответила резко и однозначно.

"Нет, нет, нет и еще раз – нет. Для меня этот вопрос закрыт навсегда. И я бы не писала слово "российские" с большой буквы", – подчеркнула Анна.

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