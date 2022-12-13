Анна Кошмал показала компромат на Алину Паш: "12 лет назад. Девочки, извините"

Артистки давно знакомы друг с другом.

Анна Кошмал показала, как Alina Pash выглядела 12 лет назад / instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса, звезда сериалов Папик и Сваты, Анна Кошмал первое образование получила, как певица - она окончила вокальное отделение Киевского эстрадно-циркового училища.

Там в 2010 году она познакомилась с украинской певицей Алиной Паш. На своей странице в Instagram Кошмал показала, как обе артистки выглядели в начале своего большого творческого пути.

Актриса извинилась перед девушками, которые попали на фото, тем не менее поделилась раритетным снимком, на котором она и Паш сидят в окружении одногруппниц.

"Вот что я еще нашла. 2010 год, мой первый курс, эстрадный вокал. 12 лет назад. Девочки, извините", - подписала снимок Кошмал.

На фото сложно узнать и актрису, и певицу - за десяток лет они обе сильно повзрослели, изменились, и нашли свой неповторимый стиль.

Анна Кошмал показала, как Alina Pash выглядела 12 лет назад / instagram.com/smorkovkina

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