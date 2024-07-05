УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Звезда "300 спартанцев" Джерард Батлер встречается с молоденькой моделью - СМИ

Анна Подгорная
5 июля 2024, 02:30
2
Актера застукали во время свидания с роскошной блондинкой, которая моложе него на 25 лет.
Джерард Батлер
Джерард Батлер новости - у Джерарда Батлера роман с Пенни Лейн / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Шотландский актер Джерард Батлер на протяжений долгих лет (с 2014 по 2021) встречался с дизайнером Морган Браун. Бурный роман состоял из постоянных расставаний и примирений, и даже после их окончательного разрыва Батлера и Браун несколько раз видели вместе.

Кроме того 54-летний закоренелый холостяк в свое время имел романы с актрисами Дженнифер Энистон и Джессикой Бил, а также с румынской моделью Мадалиной Генеа. Теперь же в сети плейбоя попала американская модель на 25 лет младше него.

Новой избранницей актера стала Пенни Лейн - модель, тренер и начинающая актриса. Про их возможный роман сообщает издание The Sun.

видео дня

Пару застали в Лондоне во время свидания: сперва Батлер и Лейн пообедали в кафе, а затем отправились на прогулку. На снимках, которые публикуют папарацци, актер и модель выглядят счастливыми, много смеются и нежно прикасаются друг к другу. Официально ни Батлер, ни Лейн свой роман пока не подтвердили.

Смотрите фото, как выглядит новая подружка Джерарда Батлера:

Кто такой Джерард Батлер?

Джерард Батлер - шотландский актер. Наиболее известные киноработы: "Призрак Оперы", "300 спартанцев", "Голая правда", "Законопослушный гражданин", "Рок-н-рольщик" и др. За 24 года кинокареры снялся в более чем 70 фильмах.

Голливуд - последние новости:

Ранее стало известно, что у звезды "Гарри Поттера" Эммы Уотсон новый роман. 34-летнюю актрису папарацци засняли во время нежных поцелуев с загадочным брюнетом в Оксфорде.

Также в СМИ появились слухи о том, что "Звездный Лорд" Крис Пратт и старшая дочь Арнольда Шварценеггера станут родителями. Для Криса и Кэтрин это будет третий общий ребенок.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Джерард Батлер новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Россияне накапливают силы и готовятся к наступлению: военный назвал направление

Россияне накапливают силы и готовятся к наступлению: военный назвал направление

01:15 Украина
Есть погибшие, много раненых: российская ракета ударила по порту под Одессой

Есть погибшие, много раненых: российская ракета ударила по порту под Одессой

23:00 Украина
ГУР "подожгло" беспилотниками пороховой завод в Тамбове: это уже не впервые

ГУР "подожгло" беспилотниками пороховой завод в Тамбове: это уже не впервые

22:46 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Находится в доме престарелых : российский ведущий рассказал, что происходит с Кларой Новиковой на самом деле 12333

"Находится в доме престарелых": российский ведущий рассказал, что происходит с Кларой Новиковой на самом деле

Только гений найдет ошибку на рисунке за 5 секунд: непростая загадка для самых сообразительных 7809

Только гений найдет ошибку на рисунке за 5 секунд: непростая загадка для самых сообразительных

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 12 секунд найти самолет 3767

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 12 секунд найти самолет

Страну накрыл почти 7-балльный шторм: магнитная буря сильно затягивается 2661

Страну накрыл почти 7-балльный шторм: магнитная буря сильно затягивается

Последние новости

02:30

Звезда "300 спартанцев" Джерард Батлер встречается с молоденькой моделью - СМИ

02:00

"Ей предлагали миллионы": экс-директор Софии Ротару раскрыл тайну певицы

01:35

Война закончится плачевно: Жданов раскрыл худший сценарий событий на фронте

01:15

Россияне накапливают силы и готовятся к наступлению: военный назвал направление

01:09

Церковный праздник 5 июля: что нельзя делать на святого Афанасия

Десятки тысяч солдат, туннельная война и ядерный удар: Жданов – об отправке войск КНДР в УкраинуДесятки тысяч солдат, туннельная война и ядерный удар: Жданов – об отправке войск КНДР в Украину
04 июля, четверг
23:38

Спортсменка Ольга Харлан поделилась яркими фото в купальнике

23:19

"Потому, что я - русский": YouTube заблокировал каналы российских Z-артистов

23:08

У популярного российского певца пропал отец

23:00

Есть погибшие, много раненых: российская ракета ударила по порту под Одессой

Реклама
22:56

Положили тысячи солдат: как РФ захватила квартал Часового Яра - Financial Times

22:46

ГУР "подожгло" беспилотниками пороховой завод в Тамбове: это уже не впервыеВидео

22:22

Российский артист-путинист рассказал о возвращении Аллы Пугачевой в РФ

22:15

Сроки завершения войны: известно, какой месяц станет решающим для Украины

21:45

Назвала настоящее имя: Кристина Соловий выдала певицу Klavdia Petrivna

21:45

Девушка мыла голову без шампуня месяц: что произошло с ее волосами

21:45

Жестокие бои за рубежи: в ВСУ предупредили об изменении тактики армии РФ

21:24

Изменения будут заметны на фронте: на Ставке Зеленского приняли важные решения

21:13

Будет скандал: в Евросовете говорят, что у Орбана нет мандата на поездку к Путину

21:03

Как сделать полотенца мягкими: поможет средство, которое всегда есть дома

20:53

Почему коты боятся огурцов: эксперты объяснили реакцию четвероногих

Реклама
20:24

Местные напали на сотрудника ТЦК: что известно о скандале в Ворохте

20:15

Графики отключения света на 5 июля: когда отключения будут более жесткие

19:46

Украину атакует 40-градусная жара: когда в регионы придет похолодание

19:31

Переобулся: Путин сделал циничное заявление о "Талибане" и борьбе с терроризмом

19:26

Будет выглядеть на миллион: как покрасить шкаф в домашних условиях

19:21

Орбан после провала в Киеве отправляется в Москву: зачем

19:10

США объявили два новых пакета помощи, но все смешали коней и людеймнение

18:56

Жена Дмитрия Гордона впервые рассказала, как журналист сделал ей предложение

18:43

РФ не прекратит убивать людей в Украине: Путин сделал возмутительное заявление

18:30

"Мама Верки Сердючки" Инна Белоконь впервые показала внучку

18:29

Не подведут с помощью: топ-4 знака зодиака, которые дают лучшие советы

18:26

США передали Украине миниТЭС - сколько подключили и какова их задача

18:09

Легендарного писателя Нила Геймана обвинили в насилии и домогательствах

18:02

Словакия планирует поставлять в Украину больше электроэнергии: названы сроки

17:55

Лидер группы Бумбокс впервые за долгое время признался, где служит сейчас

17:41

Как россияне угрожают жителям ВОТ, которые не хотят получать паспорт РФ

17:33

В Крыму прогремел взрыв: у российской РЭБ поднялся столб дыма - соцсети

17:24

Полноценный огород дома: как вырастить помидоры на балконе

17:11

С кем нужно провести вечер в этот день: важные приметы 5 июля

17:04

Новейший украинский корвет и экипаж готовы - когда смогут выполнять задачи

Реклама
16:49

Популярная украинская актриса потеряла слух - что произошло

16:48

Какая женщина донесет больше воды: сложная загадка, которую надо разгадать за 5 секунд

16:34

14 бригад сейчас без оружия: Зеленский "на пальцах" объяснил неуместность "графиков" наступления

16:29

Почему на стенах появляется плесень: как избавится от нее навсегда

16:28

Это улучшит ваш сон и здоровье: как постирать подушку в домашних условиях

16:23

"Сравнивают с землей": Гетьман заявил о подготовке отхода ВСУ из Часового Яра

16:17

Мы можем заставить Россию закончить войну в этом году - Зеленский

16:01

Нардеп озвучил количество забронированных военнообязанных в Украине

15:53

Эксперт объяснил, много ли угроз Украине принесет избрание Трампа

15:53

Мама-полицейская, военнослужащая, шахтерка и бодибилдер: подробности "Міняю жінку" на "1+1 Украина"Видео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять