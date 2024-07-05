Звезда "300 спартанцев" Джерард Батлер встречается с молоденькой моделью - СМИ

Шотландский актер Джерард Батлер на протяжений долгих лет (с 2014 по 2021) встречался с дизайнером Морган Браун. Бурный роман состоял из постоянных расставаний и примирений, и даже после их окончательного разрыва Батлера и Браун несколько раз видели вместе.
Кроме того 54-летний закоренелый холостяк в свое время имел романы с актрисами Дженнифер Энистон и Джессикой Бил, а также с румынской моделью Мадалиной Генеа. Теперь же в сети плейбоя попала американская модель на 25 лет младше него.
Новой избранницей актера стала Пенни Лейн - модель, тренер и начинающая актриса. Про их возможный роман сообщает издание The Sun.
Пару застали в Лондоне во время свидания: сперва Батлер и Лейн пообедали в кафе, а затем отправились на прогулку. На снимках, которые публикуют папарацци, актер и модель выглядят счастливыми, много смеются и нежно прикасаются друг к другу. Официально ни Батлер, ни Лейн свой роман пока не подтвердили.
Смотрите фото, как выглядит новая подружка Джерарда Батлера:
Кто такой Джерард Батлер?
Джерард Батлер - шотландский актер. Наиболее известные киноработы: "Призрак Оперы", "300 спартанцев", "Голая правда", "Законопослушный гражданин", "Рок-н-рольщик" и др. За 24 года кинокареры снялся в более чем 70 фильмах.
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Ранее стало известно, что у звезды "Гарри Поттера" Эммы Уотсон новый роман. 34-летнюю актрису папарацци засняли во время нежных поцелуев с загадочным брюнетом в Оксфорде.
Также в СМИ появились слухи о том, что "Звездный Лорд" Крис Пратт и старшая дочь Арнольда Шварценеггера станут родителями. Для Криса и Кэтрин это будет третий общий ребенок.
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