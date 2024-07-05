Звезда "300 спартанцев" Джерард Батлер встречается с молоденькой моделью - СМИ

Актера застукали во время свидания с роскошной блондинкой, которая моложе него на 25 лет.

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Джерард Батлер новости - у Джерарда Батлера роман с Пенни Лейн / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Шотландский актер Джерард Батлер на протяжений долгих лет (с 2014 по 2021) встречался с дизайнером Морган Браун. Бурный роман состоял из постоянных расставаний и примирений, и даже после их окончательного разрыва Батлера и Браун несколько раз видели вместе.

Кроме того 54-летний закоренелый холостяк в свое время имел романы с актрисами Дженнифер Энистон и Джессикой Бил, а также с румынской моделью Мадалиной Генеа. Теперь же в сети плейбоя попала американская модель на 25 лет младше него.

Новой избранницей актера стала Пенни Лейн - модель, тренер и начинающая актриса. Про их возможный роман сообщает издание The Sun.

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Пару застали в Лондоне во время свидания: сперва Батлер и Лейн пообедали в кафе, а затем отправились на прогулку. На снимках, которые публикуют папарацци, актер и модель выглядят счастливыми, много смеются и нежно прикасаются друг к другу. Официально ни Батлер, ни Лейн свой роман пока не подтвердили.

Смотрите фото, как выглядит новая подружка Джерарда Батлера:

Кто такой Джерард Батлер? Джерард Батлер - шотландский актер. Наиболее известные киноработы: "Призрак Оперы", "300 спартанцев", "Голая правда", "Законопослушный гражданин", "Рок-н-рольщик" и др. За 24 года кинокареры снялся в более чем 70 фильмах.

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Ранее стало известно, что у звезды "Гарри Поттера" Эммы Уотсон новый роман. 34-летнюю актрису папарацци засняли во время нежных поцелуев с загадочным брюнетом в Оксфорде.

Также в СМИ появились слухи о том, что "Звездный Лорд" Крис Пратт и старшая дочь Арнольда Шварценеггера станут родителями. Для Криса и Кэтрин это будет третий общий ребенок.

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