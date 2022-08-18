Зрелище не для слабонервных: Долина в микро шортах и с крестом на пол пуза приехала выступать в Крыму

Лариса Долина / instagram.com/larisadolina_official

66-летняя Лариса Долина, которая поддерживает военное наступление России на Украину, приехала в Крым.

Ее сфотографировали без фильтров, а также в коротеньких шортиках. У певицы также на шее заметили гигантский крест. Престарелая певица выглядит ужасно при дневном свете.

Напомним, ранее стало известно, что в России готовят аналог международного вокального конкурса "Евровидение". "Новый" конкурс, видимо, будет проходить в России и соревноваться российские вокалисты будут с вокалистами из Северной Кореи.

Информацией об альтернативном конкурсе поделился "путинист" и любитель войны Николай Басков. Певец рассказал, что вместе со многими коллегами по шоу-бизнесу состоит в музыкальной ассоциации. В их числе Надежда Бабкина, Лариса Долина, Григорий Лепс и Олег Газманов.

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