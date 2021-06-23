"Зомби медиа апокалипсиса": продюсер объяснил феномен Моргенштерна

Продюсер объяснил популярность Моргенштерна / Instagram

Скандально известный российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя ‒ Алишер Валиев) является порождением социума, в котором мы живём. Это игрушка в руках людей, которые инвестировали в него на стартовом этапе и получают определенный процент от всего, что происходит в его творческой жизни сейчас. Такое мнение озвучил продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany Денис Путинцев во время чата на Главреде.

По его словам, бизнесменам, политикам, предпринимателям нужен шоу-бизнес, им нужно создать тот образ, который будет интересен их аудитории.

"Ведь сегодня ты – миллионер, если владеешь аудиторией, а не товаром. Потому все эти методы, которые вызывают хайп, агрессию и количество просмотров, нужно просто правильно использовать, не гнушаться и не стесняться – мы живём в таком вот мире", - сказал Путинцев.

По его словам, образ Моргенштерна создавали профессионалы по принципу того, что запоминается не красивая реклама со смысловой нагрузкой, а ролик, который вызывает раздражение. Это именно то, что мы запоминаем в информационном шуме.

"Ведь мы все время слышим какое-то невнятное "ж-ж-ж-ж-ж", а потом вдруг – "ж*па!". Эта "ж*па" выводит нас из фонового равновесия и запоминается. Вот и Моргенштерн – это ходячий раздражитель, зомби медиа апокалипсиса, та самая "ж*па", - отметил медиамен.

При этом обвинять в востребованности и популярности Моргенштерна нет смысла. Обвинять в этом нужно нас с вами, считает продюсер.

"Мы можем относиться к Моргенштерну плохо, хорошо или фиолетово, но все знают, кто такой Моргенштерн, и все слушали хотя бы несколько его песен. А это говорит о том, что Моргенштерн все делает правильно. Просто он делает это способами, которые далеко не всем по душе", - добавил Путинцев.

Читайте такжеМоргенштерн голым задом спровоцировал скандал на премии Муз-ТВКак сообщал Главред, скандальный российский рэпер Алишер Валеев подал в Окружной административный суд Киева иск против Службы безопасности Украины. Причиной иска стало внесение его в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.

Таким образом Моргенштерн, высказывавшийся в поддержку главы Кремля Владимира Путина, пытается добиться отмены запрета на въезд в Украину.