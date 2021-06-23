УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Зомби медиа апокалипсиса": продюсер объяснил феномен Моргенштерна

23 июня 2021, 04:35
Прослушать новость
Остановить

Мы можем относиться к Моргенштерну плохо, хорошо или фиолетово, но все знают, кто он, все слушали хотя бы несколько его песен. А значит он все делает правильно.

Моргенштерн
Продюсер объяснил популярность Моргенштерна / Instagram

Скандально известный российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя ‒ Алишер Валиев) является порождением социума, в котором мы живём. Это игрушка в руках людей, которые инвестировали в него на стартовом этапе и получают определенный процент от всего, что происходит в его творческой жизни сейчас. Такое мнение озвучил продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany Денис Путинцев во время чата на Главреде.

По его словам, бизнесменам, политикам, предпринимателям нужен шоу-бизнес, им нужно создать тот образ, который будет интересен их аудитории.

"Ведь сегодня ты – миллионер, если владеешь аудиторией, а не товаром. Потому все эти методы, которые вызывают хайп, агрессию и количество просмотров, нужно просто правильно использовать, не гнушаться и не стесняться – мы живём в таком вот мире", - сказал Путинцев.

По его словам, образ Моргенштерна создавали профессионалы по принципу того, что запоминается не красивая реклама со смысловой нагрузкой, а ролик, который вызывает раздражение. Это именно то, что мы запоминаем в информационном шуме.

"Ведь мы все время слышим какое-то невнятное "ж-ж-ж-ж-ж", а потом вдруг – "ж*па!". Эта "ж*па" выводит нас из фонового равновесия и запоминается. Вот и Моргенштерн – это ходячий раздражитель, зомби медиа апокалипсиса, та самая "ж*па", - отметил медиамен.

При этом обвинять в востребованности и популярности Моргенштерна нет смысла. Обвинять в этом нужно нас с вами, считает продюсер.

"Мы можем относиться к Моргенштерну плохо, хорошо или фиолетово, но все знают, кто такой Моргенштерн, и все слушали хотя бы несколько его песен. А это говорит о том, что Моргенштерн все делает правильно. Просто он делает это способами, которые далеко не всем по душе", - добавил Путинцев.

Читайте такжеМоргенштерн голым задом спровоцировал скандал на премии Муз-ТВКак сообщал Главред, скандальный российский рэпер Алишер Валеев подал в Окружной административный суд Киева иск против Службы безопасности Украины. Причиной иска стало внесение его в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.

Таким образом Моргенштерн, высказывавшийся в поддержку главы Кремля Владимира Путина, пытается добиться отмены запрета на въезд в Украину.

Денис Путинцев новости шоу бизнеса Моргенштерн
Сейчас вы просматриваете новость ««Зомби медиа апокалипсиса»: продюсер объяснил феномен Моргенштерна». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Врачи назвали продукт, с которым опасно сочетать кофеВрачи назвали продукт, с которым опасно сочетать кофе Мир на пороге тревожных событий: почему следует готовиться к обострению отношений Запада и РоссииМир на пороге тревожных событий: почему следует готовиться к обострению отношений Запада и России Гороскоп на 20 июня 2021 всех знаков Зодиака: резкий уход удачи и возрастание любвиГороскоп на 20 июня 2021 всех знаков Зодиака: резкий уход удачи и возрастание любви Зачем Моргенштерн пошел войной на СБУЗачем Моргенштерн пошел войной на СБУ В Ровенской области конь задушил отца девяти детейВ Ровенской области конь задушил отца девяти детей

Последние новости

05:02

Война против Лукашенко: эксперт оценил последствия санкционного удара по Минску

04:35

"Зомби медиа апокалипсиса": продюсер объяснил феномен Моргенштерна Видео

04:22

9 фраз, которые не должна говорить женщина после 40 лет

04:00

"Как завезли – так и вывезут": Гордон сделал заявление о Крыме и предупредил россиян Видео

03:50

Живот колесом: с какими продуктами нельзя сочетать бананы Видео

Реклама
03:02

Ученые рассказали, есть ли связь между употреблением кофе и продолжительностью жизни Видео

02:18

Есть ли психопатия у фанатов обмена откровенными фото по Сети - ответ психологов Видео

01:51

"Взрывчатка" в крови: медик объяснил, почему возникает постковидный синдром

00:54

Ученые рассказали, полезен ли вареный и печеный картофель для здоровья

00:19

Гороскоп на cегодня 23 июня 2021 всех знаков Зодиака: личные "перевороты" и прибыльные идеи Видео

00:06

На Ровенщине умер избитый сыном пассажирки водитель маршрутки Видео

22 июня, вторник
23:03

"Будет очень хороший результат": у Зеленского объявили о документе по возвращению Крыма Видео

22:56

Серое небо и трудно дышать: до Житомира добралась коварная пылевая буря

22:17

Оккупанты Крыма оценили колоссальный ущерб от наводнения Видео

22:16

"Ситуация угрожающая": в Раде анонсировали заседание СНБО по карантину в Украине Видео

21:33

В Польша разразились смелым обвинением в адрес Путина Видео

21:03

Сделка Байдена и Путина по Украине: эксперт раскрыл главную интригу диалога США и России о Донбассе Видео

20:49

Новый агрессивный штамм коронавируса: кто рискует заболеть и спасет ли прививка

20:21

Ученые смогли побороть коронавирус с помощью "наноловушек" Видео

20:21

Врач объяснила, как правильно и с пользой кушать мясо

Реклама
19:58

Пекло +40 неминуемо: синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалии Видео

19:42

Зеленский поедет в Германию на переговоры с Меркель по Донбассу: на Банковой назвали дату Видео

19:40

Пылевая буря в Киеве: выяснились причины и есть ли угроза для жизни Видео

19:20

Кому на Западе мешает украинская коррупция мнение

19:05

Похоронили в день рождения дочери: стали известны детали жуткого убийства медсестры на Тернопольщине

18:59

Выяснилось, могут ли в Украине определять новый опасный штамм COVID Видео

18:46

ЧП в Одесской области: в селе Лебедевка сошел оползень, начата операция по поиску людей Видео

18:27

Эксперт поведал, с какими продуктами сочетается творог, а с какими его лучше не есть

18:01

Вырезано сердце и легкие: всплыли жуткие детали замаскированного под пожар убийства на Киевщине Видео

17:59

Летний дождь пришел внезапно: в салоне поезда Львов-Мариуполь выпали осадки Видео

17:49

Данилов привел уникальное доказательство, что Черное море не должно быть "российским озером" Видео

17:21

В Кабмине предупредили о скачке тарифов: украинцы заплатят больше за отопление и горячую воду Видео

17:15

Нарушение властями обязательств перед инвесторами нанесло удар по рынку "зеленой" энергетики – СМИ

17:15

Мэр Федорук победил: Верховный суд вернул Буче под Киевом 890 га

17:04

Порошенко отдыхает в лакшери отеле во время скандала из-за его сделок с Медведчуком — эксперт

16:58

Поражает мозг: ученые объяснили опасность потери обоняния и вкуса при COVID-19 Видео

16:54

"Большая стройка": на объездной Прилук реконструируют путепровод через железную дорогу

16:31

Кива рассказал, каким образом собирается сажать на ж*пу Вирастюка Видео

16:23

Надругался прямо у дома: на Хмельнитчине педофил изнасиловал школьницу Видео

16:05

Почему нельзя раздавать свою одежду и обувь направо и налево даром

Реклама
15:08

"Тяжело дышать": мощная песчаная буря покрыла Киев пылью Видео

15:05

В Олешковском лесу массово цветут загадочные кактусы Видео

14:36

Почему красное мясо сильно опасно для организма - ответ ученых Видео

14:26

"Изверг": в Луцке умерла 32-летняя женщина, которую дико на глазах у ребенка избил сожитель

14:10

Тренировка с виртуальным тренером: Зеленский анонсировал создание в Украине спортивных локаций Видео

14:00

Новый налоговый закон в Украине ударит по всему украинскому бизнесу - СМИ

13:59

Вывести рынок из "тени": СМИ дали рецепт наполнения госбюджета без "закручивания гаек"

13:38

"Мы делали глупую вещь": убийца 15-летней девочки в Никополе рассказал, как задушил свою подругу Видео

13:35

Грибы-убийцы: в Днепре маленький мальчик умер в муках от отравления

12:59

Зеленский пообещал украинцам регулярные медосмотры: кому и когда светят чекапы Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять